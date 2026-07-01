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輕鬆保養攝護腺吃3種食物 雙重排尿法有效降低頻尿

記者沈能元
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當攝護腺肥大症狀尚未嚴重到需要藥物治療時，可透過生活調整改善不適。（圖／123R...
當攝護腺肥大症狀尚未嚴重到需要藥物治療時，可透過生活調整改善不適。（圖／123RF）

不少男性年過50歲後，出現頻尿、夜尿與排尿困難等攝護腺肥大症狀，但因擔心長期用藥有副作用或對手術存有疑慮，往往延誤就醫。醫師指出，攝護腺肥大雖與年齡密切相關，但透過調整飲食、規律運動與良好生活習慣，仍有助於延緩症狀出現，甚至延後進入藥物或手術治療階段。

台灣新北市立土城醫院泌尿科主治醫師樊樂威表示，攝護腺肥大的主要危險因子之一就是年齡，「多數男性註定逃不掉這個問題」，只是症狀輕重不同，且年齡愈高，發生率也愈高。此外，研究顯示，西方白人攝護腺肥大發生率相對較高，黃種人略低，但仍難以避免。

不過，當攝護腺肥大症狀尚未嚴重到需要藥物治療時，仍可透過生活調整改善不適。樊樂威指出，許多男性最困擾的夜尿問題，建議改變飲水習慣：白天維持足夠飲水量，但睡前2至3小時盡量避免喝水，以減少夜間頻繁起床上廁所。咖啡、濃茶等含咖啡因飲品容易刺激膀胱、增加尿意，若已有頻尿症狀，晚上應盡量減少攝取。

此外，攝護腺肥大患者也常出現排尿不乾淨、滴尿等情形。樊樂威建議可採取簡單實用的「雙重排尿法」，即排尿結束後不要立即離開馬桶，稍作停留數秒至數十秒，輕微收縮骨盆底肌肉再嘗試排尿一次，有助於排出膀胱內殘餘尿液、減少殘尿量。部分患者藉此可降低頻尿感，並延長兩次排尿之間的間隔。

飲食方面也扮演輔助角色。樊樂威表示，近年研究指出，番茄中的茄紅素具有抗氧化作用，可能有助減少攝護腺發炎；南瓜子中的植物固醇與鋅，則與攝護腺健康相關，有助維持正常功能。他建議，男性可適量攝取熟番茄、南瓜子與綜合堅果，若飲食不足，也可在專業建議下補充相關保健食品。

番茄中的茄紅素具有抗氧化作用，可能有助減少攝護腺發炎。（圖／123RF）
番茄中的茄紅素具有抗氧化作用，可能有助減少攝護腺發炎。（圖／123RF）

南瓜子中的植物固醇與鋅，則與攝護腺健康相關，有助維持正常功能 。（本報資料照片）
南瓜子中的植物固醇與鋅，則與攝護腺健康相關，有助維持正常功能 。（本報資料照片）

此外，近年受到關注的「地中海飲食」強調高蔬果、高纖維、低脂與減少紅肉攝取，有助降低體內慢性發炎反應，不僅可能對攝護腺健康有益，也有助降低肥胖、心血管疾病與部分癌症風險。

至於網路流傳「增加射精次數可預防攝護腺肥大」的說法，樊樂威表示，曾有大型研究發現，每月射精超過21次，「攝護腺癌」發生率相對較低，但目前仍無法完全確認兩者之間的因果關係，且研究與攝護腺肥大無關，相關研究只能作為參考，不代表增加射精頻率就能有效預防疾病。

精華 FAQ

  • 醫師表示，年齡是攝護腺肥大的主要危險因子，男性年紀愈大，發生率與症狀嚴重度通常愈高，因此多數人難以完全避免。

  • 排尿後先不要立刻起身，停留數秒到數十秒，再輕收骨盆底肌肉嘗試排第二次，可減少殘尿量，進而降低頻尿感。

  • 建議睡前兩到三小時少喝水，並減少咖啡與濃茶；飲食可適量攝取熟番茄、南瓜子與綜合堅果，也可採地中海飲食。

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