牛肉麵、炸雞排…5大美食鈉含量高 醫師教你護腎吃法

炸雞腿便當。(本報資料照片)

洗腎是一種替代受損腎臟功能的醫療手段，主要目的是移除體內多餘的水分與代謝廢物，以維持身體新陳代謝與電解質平衡。

以台灣為例，近10萬人洗腎，人口居全球之冠。醫師指出，台灣人常吃的燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排骨便當與拉麵，屬於五大傷腎外食，藏著極高的鈉離子、化學無機磷和高飽和油脂，加速腎臟老化與衰竭。

台灣腎臟科醫師洪永祥指出，台灣洗腎盛行率居全球之冠，每百萬人口高達3800人接受透析，成人慢性腎臟病盛行率更是高達12%，這與外食比率極高、飲食精緻化密不可分。

洪永祥分析，以下五大美食可能讓腎臟天天「過載加班」：

1. 港式三寶飯（燒臘便當）

• 傷腎主因： 極高鈉、高飽和脂肪、高無機磷。

烤鴨、燒肉、叉燒在醃製與烘烤過程中，為了入味與定色，加入了大量鹽巴、醬油與各式化學調味劑，油脂含量極高。最後淋在白飯上的「蔥油醬」與「滷汁」，是極高鈉與化學無機磷的綜合體。一隻燒臘雞腿便當的鈉含量往往直接突破 2500 毫克，才吃一頓午餐，就已經遠遠超過全天可容許的鈉額度上限。

紅燒牛肉麵示意圖。(圖／AI生成)

2. 紅燒牛肉麵

• 傷腎主因： 鈉含量之王、高磷、高鉀。

紅燒湯頭是用大量豆瓣醬、醬油、鹽巴與大骨熬煮而成。喝完一碗麵的湯，鈉攝取量通常高達 4000至5000毫克（相當於兩天份額度）。濃郁的高湯溶解了大量的組織磷與鉀離子，當這些東西排山倒海般湧入血液，對於慢性腎衰竭中後期腎友或功能退化者來說，會直接引發高血壓危象、下肢水腫，甚至急性肺水腫、心律不整。

鍋貼示意圖。(圖／AI生成)

3. 鍋貼、水餃

• 傷腎主因： 隱形鈉鹽、飽和油脂過載。

很多人以為鍋貼和水餃用蒸或煮的，看起來清淡、不油膩。但為了讓內餡多汁美味，絞肉內必須混入大量的肥肉、鹽巴與味精。10顆水餃的鈉含量就破千；如果為了追求健康再搭配一杯看似健康的豆漿（含有高植物性磷與鉀離子），會讓中後期腎友的血磷瞬間飆高，加重代謝負擔。

4. 炸雞排、炸排骨便當

• 傷腎主因： 高蛋白質過載、醣基化終產物（AGEs）、多環芳香烴、壞油。

炸雞排或炸排骨愈來愈大塊，一整塊蛋白質往往高達30至40公克，遠遠超過腎友一餐限制（長期高蛋白飲食會讓腎臟過天天加班濾過毒素，加速腎功能惡化）。高溫油炸與反覆使用的回鍋油會產生大量的 糖化終產物AGEs，多環芳香烴、引發身體與腎臟血管的嚴重發炎與硬化。

日本拉麵示意圖。(圖／AI生成)

5. 拉麵

• 傷腎主因： 鈉離子核彈、超高磷高鉀。

拉麵的精華在於濃郁發白的湯頭。這是由大骨、肉塊經過長時間不斷大火熬煮、乳化而成的。雖然味道鮮美，但裡面溶解了極高密度的鈉、磷與鉀。吃完一碗連湯都不剩的拉麵，你的腎臟等於泡在濃鹽水裡一整天，極易引發高血壓危象與急性水腫。

國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。(圖/123RF)

吃對方法 護腎5守則

1.飯菜湯分離，醬汁不淋飯：減少飽和脂肪與糖毒素的攝取。

2.堅持「留湯」哲學：吃牛肉麵或拉麵時，只吃麵和料，湯頭頂多喝一兩口嚐味道，絕對不喝完。一碗麵的鈉和磷有70%都留在湯裡，不喝湯就能幫腎臟少乾幾杯毒水。

3.減少精緻加工，多選原型食物：用白飯取代勾芡羹麵、用現炒的蔬菜取代醃製菜。

4.適時補充水分： 如果不小心吃了一頓比較重口味的午餐，飯後請務必多喝溫開水，幫助身體將多餘的鈉離子透過尿液排出。

5.每餐都要有膳食纖維：無論吃哪種午餐一定要多點一盤低滷汁的燙青菜，或飯後吃一顆蘋果或是芭樂，讓腸道多排出一些油鹽糖與加工毒物。

洪永祥提供評量方式，一周外食午餐中，出現燒臘、牛肉麵、鍋貼水餃、炸物、拉麵的次數有多少？

0~2次：標準健康模範生

3~5次：危險邊緣人

6次以上：腎臟求救中

洪永祥提醒，腎臟每天默默地為人體過濾毒素、調節血壓、平衡水分，即便受了傷、功能只剩下50%，依然咬著牙不發一語。很多人等到身體出現嚴重水腫、極度疲憊、甚至喘不過氣時，才驚覺腎臟已經油盡燈枯。試著少喝兩口湯、少淋一勺醬，小小動作就是對腎臟最溫柔的愛護。