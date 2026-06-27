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愛喝咖啡、三餐外食又嗜辣 上班族「胃過勞」還有口臭

游振昇
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醫師說，天天仰賴大量咖啡提神，會讓腸胃慢性「過勞」；示意圖。（圖／123RF）
醫師說，天天仰賴大量咖啡提神，會讓腸胃慢性「過勞」；示意圖。（圖／123RF）

台灣光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師最近接獲一名42歲李姓女上班族求診，她長期工作忙碌、三餐外食，偏好辣味與重口味，天天喝咖啡提神，最近幾個月胃部反覆出現火燒心、胃酸逆流，甚至起床就出現嚴重口臭，嚴重影響睡眠，吃腸胃藥也無法根治。

郭彥碁指出，李女初診時舌質紅，舌苔黃、口乾明顯，上腹部一按壓就感到灼熱不適 。經診察後發現，屬於中醫常見「胃火旺盛」的證型 。郭彥碁表示，「胃火旺」可理解為消化系統因長期負擔過重，使胃功能失調，出現胃火過盛的發熱反應，常見症狀包括胃灼熱、胃脹、口臭或便秘。他說，像李女這樣經年累月重口味、咖啡不離身的日常飲食習慣，對腸胃造成的慢性「過勞」殺傷力，完全不輸給端午節連續吃肉粽。

經評估後，郭彥碁依患者體質開立清胃火、調理脾胃的中藥處方，叮囑治療期間應避開重口味、油炸辛辣物與咖啡。飲食不需刻意進補，只要回歸規律、清淡的三餐即可。

他也建議，若症狀偶有復發，除了服藥，可透過按壓穴道來協助緩解不適，如位於胸骨下端與肚臍連線中點的「中脘穴」，可調整胃部功能；小腿外側的「足三里穴」，能雙向調節腸胃；手部的「合谷穴」，用於緩解不適感；手腕內側的「內關穴」，能減輕胃部腹脹感。

精華 FAQ

  • 她長期三餐外食、偏好辣味與重口味，又天天喝咖啡提神，讓腸胃持續負擔過重，進而出現胃火旺盛，造成火燒心、胃酸逆流與清晨口臭。

  • 胃火旺盛可理解為消化系統因長期超負荷而失調，出現發熱反應。常見表現包括胃灼熱、胃脹、口臭與便秘，與飲食過於刺激有關。

  • 醫師建議治療期間避開重口味、油炸辛辣物與咖啡，改回規律清淡三餐；若偶有復發，也可按壓中脘、足三里、合谷與內關等穴位協助舒緩。

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