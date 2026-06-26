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哪種水果適合天天吃？ 蘋果膳食纖維多 鳳梨維C、鉀含量高

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蘋果富含多酚及有機酸，具有抗氧化作用，並有助於增進食慾與緩解疲勞。（圖／123R...
蘋果富含多酚及有機酸，具有抗氧化作用，並有助於增進食慾與緩解疲勞。（圖／123RF）

蘋果與鳳梨都是常見的平價水果，究竟哪一種更適合每天食用？日本營養學家若根步美表示，兩者熱量相近，皆屬低熱量水果，但在營養成分與保健功能上各有優勢，可依個人需求選擇。

香港01報導，以每100公克可食部計算，蘋果熱量約53大卡、鳳梨約54大卡，碳水化合物含量也相差不大，因此都適合作為控制體重期間的水果選擇。

不過，兩者的營養特色有所不同。鳳梨的維生素C含量約35毫克，明顯高於蘋果的4毫克；鉀含量也略高於蘋果。至於膳食纖維，則以蘋果較占優勢，每100公克約含1.4公克，高於鳳梨的1.2公克。

報導指出，蘋果富含多酚及有機酸，具有抗氧化作用，並有助於增進食慾與緩解疲勞；鳳梨則含有鳳梨蛋白酶，可幫助分解蛋白質、促進消化，因此常被視為適合餐後食用的水果。

營養師建議，若希望改善腸道健康、增加膳食纖維攝取或補充抗氧化成分，可優先選擇蘋果；若有補充維生素C、維持免疫力或促進消化的需求，鳳梨則是不錯的選擇。

食用時間方面，蘋果因飽足感較佳，適合作為早餐水果；鳳梨則較適合在飯後食用，有助消化肉類及魚類等蛋白質食物。

專家提醒，鳳梨中的鳳梨蛋白酶可能刺激口腔黏膜，造成舌頭刺痛等不適症狀；此外，水果攝取過量也可能引發腹痛或腹瀉。一般建議成人每日水果攝取量約200公克，適量食用才能兼顧營養與健康。

精華 FAQ

  • 兩者每100公克熱量都約五十四大卡左右，碳水化合物差異也不大，因此都屬於低熱量水果。若在控制體重期間食用，重點仍是總量適中與整體飲食搭配。

  • 鳳梨的維生素C約每100公克三十五毫克，明顯高於蘋果的四毫克，也略含較多鉀。若有補充維生素C、維持免疫力的需求，鳳梨會是更合適的選擇。

  • 蘋果膳食纖維較多，飽足感較佳，適合早餐食用；鳳梨含鳳梨蛋白酶，較適合飯後幫助消化蛋白質。兩者都不宜過量，鳳梨還可能刺激口腔黏膜。

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