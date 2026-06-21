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21日迎夏至節氣 中醫提醒貪涼易損傷脾陽

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21日將迎接夏至節氣的到來，中醫師提醒：夏養心神，忌驟冷貪涼。圖為河北省石家莊市...
21日將迎接夏至節氣的到來，中醫師提醒：夏養心神，忌驟冷貪涼。圖為河北省石家莊市石太公園裡綻放的荷花。（新華社）

端午連假最後一天，各地高溫炎熱。今天（21日）16時24分，太陽黃經抵達90°，意味著夏至節氣正式到來。夏至是一年中陰陽更迭最鮮明的節氣，晝最長、夜最短。上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院治未病科主任周揚表示，古人云：「夏至一陰生」（指夏至時節陽氣達到頂峰，陰氣開始萌生的自然規律），應順時調養、清暑祛濕，方能安然度過。

周揚21日在上海《新民晚報》撰文指出，「夜臥早起」是夏日起居養生傳統。夏至時節，可順時令適當晚睡，但避免熬夜損耗心氣，引發乏力困倦、心煩失眠、頭暈燥熱等不適。

周揚表示，午間小憩30分鐘，既能彌補夜間睡眠不足，又可養護心陽。對於壓力大、節奏快的上班族和學生，片刻午休能有效舒緩疲勞，提高午後工作學習的效率。

此外，夏至時節，人體脾胃運化功能減弱，養生應遵循「清補不寒涼、祛濕不傷正」的原則。日常宜多吃清熱祛濕、養陰生津的應季食材，如冬瓜、絲瓜、蓮子、百合、綠豆、荷葉等。

周揚並提醒，夏日貪涼易損傷脾陽，冰飲、冰食切勿過量。可常煮蓮子百合粥、荷葉冬瓜湯，清心安神、健脾祛濕，既緩解暑熱帶來的口乾心煩，又養護脾胃。他強調，夏養心神，忌驟冷貪涼。

精華 FAQ

  • 因為夏至是一年中陽氣最盛、陰氣初生的時節，天氣炎熱又濕重，人體容易出現心煩、乏力與脾胃不適，所以應順應節氣調整作息與飲食。

  • 建議維持夜臥早起，可依天氣稍晚睡，但不要熬夜；白天可午休約30分鐘，幫助補足睡眠、養護心陽，也能提升下午的精神與工作效率。

  • 飲食宜選冬瓜、絲瓜、蓮子、百合、綠豆、荷葉等清熱祛濕食材，並以清補為原則；冰飲冰食過量容易傷害脾陽，影響脾胃運化與身體恢復。

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