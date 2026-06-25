天然抗氧化明星…除了番茄 6食物也可補充茄紅素

紅甜椒。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 茄紅素不只來自番茄，西瓜、紅心芭樂、木瓜等也能補充；它具抗氧化、護心與抗老化潛力，建議熟食並搭配油脂攝取。

提到番茄紅素（Lycopene），多數人第一時間想到的就是番茄。但其實這種被譽為天然抗氧化明星的營養素，不只存在於番茄中，西瓜、芭樂、木瓜等紅色水果也都是優質來源。研究發現，茄紅素有助於保護心血管、減少自由基傷害、維持皮膚健康，甚至可能降低部分癌症風險。

什麼是番茄紅素？番茄紅素屬於類胡蘿蔔素家族，是一種天然植物色素，主要存在於紅色與粉紅色蔬果中。由於具有極強的抗氧化能力，能幫助清除體內自由基，因此被認為是最具研究價值的天然抗氧化物之一。

自由基會隨著老化自然累積，也會受到抽菸、空氣汙染、紫外線及不良生活習慣影響而增加。當自由基過多時，可能造成細胞損傷，提高心血管疾病、糖尿病及癌症等慢性疾病風險。

★番茄紅素有哪些健康好處？

1.保護心血管健康：研究發現，番茄紅素有助降低壞膽固醇（LDL），同時提高好膽固醇（HDL），減少血管脂肪堆積。此外，它還有助於維持正常血壓，進一步降低心臟病與中風風險。

2.幫助抗氧化、降低慢性病及癌症風險：番茄紅素能中和自由基，減少氧化壓力造成的細胞傷害，因此被認為有助於預防多種慢性疾病。還有部分研究顯示，攝取較多番茄紅素的人，罹患攝護腺癌、肺癌及部分骨骼相關癌症的風險較低。

3.緩解疼痛：番茄紅素被證實具有與布洛芬類似的止痛效果，多項研究探討了其對神經痛的影響。

4.維持皮膚健康、延緩老化：研究發現，長期攝取番茄紅素有助減少紫外線造成的皮膚傷害。部分研究甚至指出，其保護效果相當於低係數防曬產品。此外，番茄紅素也可能促進膠原蛋白生成，幫助維持皮膚彈性。

5.促進男性生育力：近年研究發現，每天適量補充番茄紅素，可能有助提升精子品質與活力，對男性生殖健康具有潛在益處。

★不愛吃番茄？這些食物也富含茄紅素

番茄當然是眾所皆知的茄紅素重要來源，但有些人就是不愛吃番茄，尤其番茄要煮熟較能釋放茄紅素，但有些人覺得番茄就是水果，無法接受它變成菜！？此時，其他食物，例如西瓜和木瓜，就能幫助你攝取足夠的番茄紅素。

1.番茄加工製品：大部分的食物都鼓勵吃原形食物，但番茄的加工製品如番茄汁、番茄醬及番茄糊等，經過加熱加工後反而比番茄本身含有更多茄紅素。因此如果你就是不喜歡吃番茄，或沒有機會吃太多新鮮番茄，正好有機會可以吃吃「番茄加工製品」補充茄紅素。只不過要注意，加工製品含鈉量較高，高血壓者應適量食用。

其中罐裝番茄醬每杯可提供約37毫克番茄紅素，遠高於新鮮番茄。不過加工產品通常鈉含量較高，高血壓患者應適量食用。

西瓜。（圖／123RF）

2.西瓜：西瓜是茄紅素含量最高的水果之一，每杯約可提供6890微克茄紅素，甚至高於同等份量的新鮮番茄。

選擇紅色果肉的西瓜，通常比黃色或橙色品種含有更多番茄紅素。

紅心芭樂。(本報資料照片)

3.紅心芭樂：紅心芭樂是容易被忽略的高茄紅素水果。一杯紅心芭樂約含8580微克番茄紅素，同時富含維生素C與膳食纖維。

4.紅葡萄柚：紅色或粉紅色葡萄柚中的番茄紅素含量，明顯高於白葡萄柚。

不過需特別注意，葡萄柚可能影響降血脂藥、降血壓藥等部分藥物代謝，正在服藥者應先諮詢醫師。

5.木瓜：木瓜鮮豔的橘紅色正是來自豐富的番茄紅素。一杯木瓜約含2650微克番茄紅素，搭配維生素C與膳食纖維，有助維持心血管健康及膽固醇控制。

6.紅甜椒：雖然含量不如前幾種水果高，但紅甜椒仍是良好來源，同時富含維生素A、C、E及多種抗氧化成分，對眼睛與免疫系統都有益處。

★補充茄紅素 該注意的事

番茄紅素屬於脂溶性營養素，建議煮熟搭配油脂一起食用更容易吸收。然而像西瓜我們通常不會拿去煮，可搭配堅果作為點心一起吃，就有堅果的油脂了。

目前並沒有明確的每日建議攝取量，但專家普遍建議每日攝取約10毫克番茄紅素即可作為健康飲食的一部分。大多數人透過天然食物攝取即可滿足需求，通常不需額外補充保健品。若正在服用降血壓藥、抗凝血藥，或為孕婦、哺乳婦女，建議在大量補充前先與醫師討論。

整體而言，茄紅素是一種兼具護心、抗氧化與抗老化潛力的重要植化素，透過均衡攝取各種天然蔬果，才是補充番茄紅素最安全、有效的方法。

西瓜。（圖／123RF）

紅心芭樂。(本報資料照片)