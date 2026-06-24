避免乳糜血 捐血前飲食宜清淡、不抽菸喝咖啡

捐血前飲食宜清淡，不要攝取高熱量及高油脂的食物。圖/123RF

AI摘要 文章摘要整理： 捐血前應清淡飲食、避免高油脂與咖啡因，感冒、紋身或服藥者也需依規定暫緩，並以補水與適當補鐵維持血液品質與捐血安全。

Q1：捐血前需要吃大餐補身體嗎？

常常聽到大家說吃飽再捐血，小明帶著滿腔熱血，在捐血前大口享用香噴噴的披薩、炸雞飽餐一頓。結果卻被告知捐出的是「乳糜血」，血漿還不能使用。

捐血前不應該大吃大喝，因為可能會導致乳糜血發生。乳糜血是指血液中含有乳糜，會影響血液的質量，因此不適合用於輸血。

捐血前飲食宜清淡，不要攝取高熱量及高油脂的食物；若進食高油脂食物後，最好於餐後至少間隔10小時後再捐血，這樣可以確保捐出的血液品質更好，更有利於受血者的健康。

為了讓捐出的血液能救助病人，如被告知有「乳糜血」，可於下次捐血時先電洽捐血中心詢問有「血液離心設備」的捐血點，先至該捐血點抽血檢查，確定當時沒有乳糜血現象，這樣捐血更安心。

Q2：冠狀動脈或頸動脈硬化者可以捐血嗎？

臨床醫師不允許停藥者，因考慮藥物與病情的因素故不可捐。美國紅十字會建議，若捐血人可停用阿斯匹靈、保栓通（Plavix）或得泰寧、抗血定（Ticlid），36小時後可捐血小板分離術。

若捐血人無症狀，經臨床醫師評估許可，以及符合自體捐血標準，則可接受全血採集並分離出紅血球，以備自體輸用。對於曾經接受心臟手術者，有些捐血中心在接受捐血前，要求提供此人之心臟專科醫師書面意見，確保身體狀況穩定者，則可以捐血。

Q3：感冒的時候可以捐血嗎？

感冒期間或剛痊癒，血液中可能仍有病毒，且身體尚未完全恢復。因此，建議自感冒痊癒日起，暫緩捐血14天。如果有服用感冒藥物，則需停藥14天後才能捐血，以確保血液安全及捐血者的健康。

Q4：紋身的人可以捐血嗎？

為了避免針具潛在的感染風險（如B型肝炎、C型肝炎等），台灣血液基金會規定紋身、紋／繡眉、紋唇等，必須暫緩捐血一年。

Q5：如何降低捐血的不適感？

捐血前的水分攝取對降低捐血不適感有很大的幫助。針對首次捐血者，在捐血前30分鐘給予500ml飲水與未補充水分相較，前者發生不適反應的比率降低了47%。

另外，對於有些在捐完血起身後，會有血管迷走神經症狀如暈眩、冒冷汗等狀況的捐血人，水分的攝取，可以改善其在捐血後起身變換為立姿時的耐受性。

Q6：捐血前最好避免吃什麼東西？

1.咖啡因：要避免攝取咖啡因，如咖啡、能量飲料和碳酸飲料，因為咖啡因會導致血管收縮，可能延長捐血過程的時間。且咖啡因有利尿的效果，捐血前本應補充即將流失的水分，出現利尿效果反而造成水分流失。另外，捐血後鐵質流失，需要從飲食當中吸收補充，咖啡因反而會幫倒忙。

2.油脂：捐血前若是食用漢堡、炸物或是任何高油脂的食品，可能會造成乳糜血，且會干擾檢驗數值，造成誤判而導致所捐的血液不符合標準。

3.冰冷飲料：過冰飲料可能會使血管收縮或體溫下降而致捐血困難。

4.抽菸：尼古丁會影響血液品質，所以捐血前一個小時最好避免抽菸。

5.茶葉和紅酒：如果你的鐵離子攝取來源主要來自於植物（深綠色蔬菜和豆類），應避免茶葉和紅酒類，因為它們都含有豐富的單寧酸（tannins），而單寧酸會降低植物性鐵離子吸收效率。

Q7：補鐵吃什麼？日常飲食中如何攝取鐵質？

食物中的鐵主要可分成兩種，一種是「血基質鐵」，另一種則是「非血基質鐵」。

● 血基質鐵（Heme Iron）：主要存在於動物性食物中，常見食物有牛肉、羊肉、豬肉等紅肉，以及豬血、鴨血、肝等內臟類食物，因其為二價鐵形式，容易被人體腸道吸收利用，吸收率約25%。

● 非血基質鐵（Non-Heme Iron）：主要存在於植物性食物中，常見的食物有蔬菜、穀類、堅果，由於其為三價鐵形式，容易受到飲食中其他成分影響，如草酸、植酸、單寧酸等，故不易被人體消化吸收，吸收率僅約5%。(台灣血液基金會)

資料來源/血液基金會 製表/元氣周報