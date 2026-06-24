器官代謝、血糖血脂… 看不見的身體變化 血液告訴你

一般建議抽血前空腹8至12小時，避免飲食影響數值準確性。圖/123RF

AI重點 文章重點整理： 重點一： 抽血可分血液學與生化檢查，反映感染、貧血與器官代謝狀況。

抽血可分血液學與生化檢查，反映感染、貧血與器官代謝狀況。 重點二： 血糖、血脂、腎功能與甲狀腺指標，可及早揪出多種慢性病風險。

血糖、血脂、腎功能與甲狀腺指標，可及早揪出多種慢性病風險。 重點三：紅字不必恐慌，仍須結合症狀、病史與生活習慣綜合判讀。

抽血檢查是臨床最常見的健康評估方式之一，透過分析血液中的各項數值，不僅能了解身體器官運作狀況，也能及早發現潛在疾病。醫師常將其作為診斷、追蹤治療效果與預防醫學的重要工具，將肉眼看不見的身體變化，如發炎、貧血或器官功能異常具體呈現。

觀察血球 評估器官代謝

新北市立土城醫院家庭醫學科主任陳逸娟指出，抽血檢驗大致可分為「血液學檢查」與「生化檢驗」兩大類。血液學檢查主要觀察血球狀態，包括白血球、紅血球與血小板。白血球變化可反映體內是否存在細菌或病毒感染及發炎反應；紅血球與血色素則用於評估是否有貧血及其可能原因；血小板則與凝血功能及出血風險相關。

至於生化檢驗，則用來評估器官代謝，例如肝功能指數可反映肝細胞是否受損、發炎或有脂肪肝、肝硬化等風險；腎功能則透過尿素氮、肌酸酐及腎絲球過濾率等指標，評估腎臟排除代謝廢物的能力；此外，空腹血糖、糖化血色素、血脂與電解質等項目，則可篩檢糖尿病、高血脂及代謝症候群等問題，並進一步評估心血管疾病風險。

四大指標 血糖血脂現形

整體而言，抽血檢查可快速掌握四大健康面向，包括代謝性疾病、肝腎功能異常、感染與發炎狀態，以及貧血問題。其中，多數慢性疾病在早期幾乎沒有明顯症狀，往往需要依賴血液檢查才能察覺異常。

以糖尿病為例，空腹血糖與糖化血色素是重要指標，其中糖化血色素可反映過去2至3個月的平均血糖狀況，是診斷糖尿病及前期狀態的重要依據。慢性腎臟病則可透過肌酸酐、尿素氮與腎絲球過濾率變化觀察，當腎功能下降時，代謝廢物無法有效排出，數值便會上升；同時，腎臟分泌的紅血球生成素減少，也可能導致「腎性貧血」。

在血脂異常方面，總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白及三酸甘油酯都是重要指標。血脂過高通常不會引起明顯症狀，但卻是動脈粥狀硬化、心肌梗塞與腦中風的重要危險因子，因此抽血檢查是早期發現的重要手段。

甲狀腺功能異常也常透過抽血發現，包括促甲狀腺素與游離甲狀腺素等指標，可評估甲狀腺功能亢進或低下，進而影響全身新陳代謝。

血液疾病 肝病都有線索

此外，血液檢查也可能早期發現血液相關疾病，例如白血病或其他血液惡性腫瘤。若出現白血球數量異常升高或降低、血小板偏低、貧血，或血液抹片出現未成熟芽細胞，都需進一步檢查確認。部分慢性白血病早期症狀不明顯，常在例行健檢中意外發現異常。

肝臟疾病方面，當肝細胞受損時，肝功能指數會上升，顯示肝臟發炎或受損狀態，但仍需進一步釐清原因，可能包括脂肪肝、酒精性肝炎、病毒性肝炎，甚至自體免疫疾病等。貧血則需透過多項指標綜合判斷，包括血紅素、平均紅血球容積、鐵蛋白、葉酸與維生素B12等，以區分貧血類型。

紅字別恐慌 有異常先追蹤

陳逸娟強調，健檢報告中的「紅字」代表數值超出參考區間，是重要的健康警訊，但不必過度恐慌。多數代謝相關異常，例如血糖、血脂或尿酸偏高，可透過調整飲食與規律運動，在3至6個月內改善。

然而，若出現貧血、肝腎功能異常或發炎指數明顯升高，則應進一步就醫檢查，以排除急性感染、器官損傷或潛在惡性疾病的可能性。例如血色素偏低時，需留意是否存在腸胃道慢性出血，如胃潰瘍、大腸息肉甚至腸胃道腫瘤等問題。

白血球異常也需特別注意。雖然細菌感染是最常見原因，但自體免疫疾病、慢性發炎、藥物使用或血液腫瘤，也可能導致數值異常。當白血球或分類明顯偏離正常範圍時，應進一步由專科評估。

血檢非萬能 仍需綜合評估

血糖與血脂異常同樣需要警覺。初期通常沒有症狀，但一旦出現「多吃、多喝、多尿、體重減輕」或傷口不易癒合，往往代表糖尿病已進展至較嚴重階段；高血脂則常在無症狀情況下持續累積風險，直到心血管事件發生才被發現。

腎臟疾病亦被稱為「沉默殺手」。早期腎功能下降幾乎沒有症狀，需透過肌酸酐與腎絲球過濾率才能發現異常，並搭配尿蛋白檢查，完整評估腎臟健康狀況。

陳逸娟提醒，抽血檢查正常並不代表身體完全健康，仍需結合理學檢查、體重與體脂變化、生活習慣（如飲食、運動、抽菸與飲酒）及家族病史等多面向評估，才能更全面掌握健康風險。

抽血前注意 作息飲食影響

一般建議抽血前空腹8至12小時，避免飲食影響數值準確性。前一天若熬夜、暴飲暴食或飲酒，也可能導致檢驗結果波動。因此維持規律作息與正常飲食，有助提升檢驗參考價值。

陳逸娟也呼籲民眾善用國健署提供的成人預防保健服務，定期進行血糖、血脂、腎功能及健康評估，及早發現異常並介入處理，在疾病尚未造成器官損害前調整生活型態或接受治療，降低心肌梗塞、中風及洗腎等重大疾病風險。