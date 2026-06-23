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「抗老化超級食物」首選莓果 可抑制發炎、清除殭屍細胞

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一名神經科學家自稱每天必吃藍莓和草莓抗衰老，營養師也提醒，莓果含水楊酸鹽等天然成...
一名神經科學家自稱每天必吃藍莓和草莓抗衰老，營養師也提醒，莓果含水楊酸鹽等天然成分，有助抑制衰老細胞並促進免疫系統清除。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：莓果被稱為抗老化超級食物，特別是藍莓與草莓。
  • 重點二：莓果中的水楊酸鹽可抑制殭屍細胞並助免疫清除。
  • 重點三：高纖與少加工飲食有助降低發炎與延緩老化。

適當飲食有助延緩老化、延長健康壽命。神經科學家兼健康新聞記者考克斯（David Cox）表示，無論是20歲還是90歲，調整飲食習慣都能帶來顯著效益。在他每天必吃的食物清單中，排名第一的抗老化超級食物就是各類莓果。

考克斯日前在電視節目中談到延緩老化的飲食策略。節目探討人們是否能透過正確飲食提升晚年生活品質。雖然平均壽命愈來愈長，但健康壽命反而下滑；也就是說，許多人雖然活得久，卻未必能維持良好健康狀態。

談到自己每天都會吃的食物，考克斯毫不猶豫地回答：「百分之百是莓果。」他表示，莓果如今已成為自己飲食中不可或缺的一部分，其中又以藍莓和草莓最具代表性。

考克斯指出，藍莓與草莓含有一類稱為水楊酸鹽的天然植物化合物，這些成分有助於抑制體內所謂的「殭屍細胞」（Zombie Cells），讓免疫系統更容易將它們清除，因此莓果是真正的超級食物。

考克斯解釋，人體細胞內存在類似電池的粒線體，負責將食物中的能量轉換成身體所需的能量。在產生能量的同時，也會產生代謝副產物並累積細胞損傷。

隨著年齡增長，部分受損細胞不再正常運作，但又沒有被身體清除，於是持續滯留在體內，形成所謂的「殭屍細胞」。這些細胞雖然沒有死亡，卻會持續釋放發炎訊號，影響周圍健康細胞。

考克斯形容：「殭屍細胞會逐漸占據優勢，增加短期疾病風險，也提高死亡風險。」近年來，科學界普遍將這類細胞稱為「衰老細胞（Senescent Cells）」，並認為其與老化、慢性發炎、心血管疾病及部分癌症風險增加有關。

考克斯認為，膳食纖維攝取不足可能是近年50歲以下癌症患者增加的重要原因之一。他指出，人們經常從起床到睡前不停進食，都讓身體長時間處於消化與代謝狀態。這種情況會造成「代謝壓力」，使身體缺乏充分修復與恢復的時間。

除了纖維不足外，考克斯認為現代飲食另一個問題是加工食品攝取過量。許多人吃進大量高度加工食品，卻缺乏水果、蔬菜等天然完整食物（Whole Foods）。

因此，他建議日常飲食應增加：

．藍莓、草莓等莓果類水果

．各類蔬菜

．富含膳食纖維的天然食物

．未經高度加工的全食物

同時減少：

．高度加工食品

．含糖零食

．過度頻繁的進食與零嘴習慣

考克斯強調，改善飲食永遠不嫌晚。即使已經步入高齡，只要對飲食做出一些看似微小的改變，仍然可能為未來增加更多健康生活年數。

精華 FAQ

  • 因為藍莓和草莓含有水楊酸鹽等天然植物化合物，可能有助抑制殭屍細胞，並讓免疫系統更容易清除受損細胞，進而降低發炎風險。

  • 殭屍細胞其實是衰老細胞，指受損後未被清除、仍留在體內的細胞。它們會持續釋放發炎訊號，增加慢性疾病、心血管問題與部分癌症風險。

  • 文章建議多吃蔬菜、富含膳食纖維的天然食物與未高度加工的全食物，同時減少加工食品、含糖零食，以及從早到晚不停進食的習慣。

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