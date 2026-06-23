我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

頻漏尿、骨盆疼痛與排便困難… 骨盆底肌退化 男女都要防

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，骨盆底肌問題不只產後女性會有，男女隨年齡增加，都可能受影響，正確訓練搭...
專家提醒，骨盆底肌問題不只產後女性會有，男女隨年齡增加，都可能受影響，正確訓練搭配評估與生活調整，可改善漏尿與骨盆不適；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：骨盆底肌退化會導致頻尿、漏尿、便秘與骨盆疼痛。
  • 重點二：男女隨年齡增長皆有風險，肥胖與手術後更要注意。
  • 重點三：凱格爾並非人人適合，過度緊繃者反而可能惡化。

許多人以為骨盆底肌問題只發生在懷孕或產後女性身上，但其實隨著年齡增長，無論男女都可能面臨頻尿、漏尿、排便困難、骨盆疼痛甚至性生活品質下降等問題。醫師指出，適當的骨盆底肌訓練有助改善症狀，但並非所有人都適合一味做凱格爾運動，了解自己的骨盆底肌狀態才是關鍵。

骨盆底肌是什麼？

骨盆底肌是一群位於骨盆底部的肌肉與結締組織，像吊床一樣支撐膀胱、直腸、子宮、陰道及攝護腺等器官，同時協助控制排尿、排便及性生活功能。

當骨盆底肌過於鬆弛、無力，或長期處於緊繃狀態時，都可能造成所謂的骨盆底功能障礙。

常見症狀包括：1.頻尿、急尿；2.．咳嗽、大笑或運動時漏尿；3.排便困難或糞便失禁；4.骨盆疼痛或下墜感；5.性生活不適；6.骨盆器官脫垂。

骨盆底肌會隨年齡逐漸退化，以下10類族群風險更高：1.懷孕及自然產女性；2.更年期女性；3.高齡族群；4.肥胖者；5.長期便秘患者；6.慢性咳嗽患者；7.．經常搬重物者；8.跑步、跳躍等高衝擊運動者；9.曾接受骨盆腔手術者；10.攝護腺手術後男性。

醫師指出，即使是年輕女性，也可能因姿勢不良、核心肌群失衡、壓力過大等因素出現骨盆底功能異常。

近年研究發現，骨盆底肌訓練不只適合女性，男性同樣受益。

對女性而言，規律訓練可改善尿失禁、陰道不適、性生活品質及更年期相關症狀。

對男性來說，則有助改善尿失禁、攝護腺手術後排尿問題，甚至可能幫助部分勃起功能障礙及射精控制問題。

專家表示，強化骨盆底肌可提升肌肉張力與血液循環，有助維持骨盆器官正常功能。

凱格爾運動是最常見骨盆底肌訓練方式。

首先找到正確肌群，想像自己正在忍尿或避免放屁時收縮的肌肉，就是骨盆底肌。也可以在排尿時短暫中斷尿流感受肌肉位置，但不建議經常這樣做，以免影響膀胱功能。

基本做法如下：

1.收縮骨盆底肌3秒鐘；2.放鬆3秒鐘；3.重複10次為1組；4.每天進行2至3組

隨著肌力進步，可逐漸增加至：

1.收縮5秒；2.放鬆5秒；3.每組10次；4.每天3組，可在躺姿、坐姿或站姿下進行。

5動作強化功能

除了傳統凱格爾運動外，以下動作也有助改善骨盆底肌功能：

1.快速收縮凱格爾

快速收縮再放鬆骨盆底肌，有助提升肌肉反應速度，改善打噴嚏或咳嗽時漏尿。

2.腳跟滑行

躺姿下搭配核心肌群控制，可提升骨盆穩定度與深層腹肌力量。

3.抬腿踏步

透過交替抬腿訓練核心穩定與骨盆底肌協調性。

4.快樂嬰兒式

有助放鬆過度緊繃的骨盆底肌群。

5.橫膈膜呼吸

透過深層呼吸改善骨盆底肌與橫膈膜協調運作，也有助減壓與放鬆。

許多人誤以為骨盆底肌愈緊愈好，因此拼命做凱格爾。

事實上，部分患者問題並非肌肉太弱，而是肌肉長期過度緊繃，也就是所謂高張型骨盆底肌（Hypertonic Pelvic Floor）。

這類人可能出現下列5症狀：1.骨盆疼痛；2.排尿困難；3.便秘；4.性交疼痛；5.慢性下腹不適。如果持續做大量收縮訓練，反而可能讓症狀惡化。因此若長期有骨盆疼痛、頻尿或排尿異常，最好先由泌尿科、婦產科或骨盆底物理治療師評估，再決定適合的訓練方式。

專家提醒，骨盆底肌健康並非女性專屬議題。隨著年齡增長，男女都可能面臨骨盆底功能退化問題。

透過正確運動、維持健康體重、避免便秘及養成規律活動習慣，都有助維持骨盆底肌功能，降低漏尿、失禁及骨盆器官脫垂等風險。

精華 FAQ

  • 常見表現包括頻尿、急尿、咳嗽或運動時漏尿、排便困難、糞便失禁、骨盆疼痛、下墜感、性生活不適，嚴重時甚至可能出現骨盆器官脫垂。

  • 懷孕自然產女性、更年期女性、高齡者、肥胖者、長期便秘或慢性咳嗽者、常搬重物與高衝擊運動者、曾做骨盆腔手術者，以及攝護腺手術後男性，風險都較高。

  • 因為有些人不是肌肉無力，而是長期過度緊繃的高張型骨盆底肌；若持續大量收縮訓練，可能加重骨盆疼痛、排尿困難與便秘，應先由專業人員評估。

上一則

天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

延伸閱讀

攝護腺癌術後「副作用」 中醫助改善尿失禁、疲憊感

攝護腺癌術後「副作用」 中醫助改善尿失禁、疲憊感
健走後小腿緊繃疼痛 治療師分享4招自我緩解

健走後小腿緊繃疼痛 治療師分享4招自我緩解
跑步風險常被低估 理療師教你避開膝蓋、腳踝受傷地雷

跑步風險常被低估 理療師教你避開膝蓋、腳踝受傷地雷
退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

熱門新聞

量孩子身高。示意圖。(路透)

🎙️孩子比同齡人矮半個頭？兒科醫生：最怕家長做這件事

2026-06-16 09:37
國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

2026-06-18 04:46
專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

2026-06-13 02:00
培根示意圖。(圖／123RF）

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

2026-06-18 00:50
50歲上班族帶狀疱疹從額頭蔓延至眼眶，所幸醫治及時，保住眼睛。（讀者提供）

比酷刑還慘 50歲男失眠頭痛…竟罹「皮蛇」險瞎 醫示警：2種人要注意

2026-06-18 05:28
吃優質蛋白質如雞肉、雞蛋、牛奶、起司及魚類，因食物含有色胺酸，有助睡眠。（圖／123RF）

專家推薦6食物、8習慣 提升睡眠品質

2026-06-16 02:00

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區