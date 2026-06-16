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專家推薦6食物、8習慣 提升睡眠品質

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吃優質蛋白質如雞肉、雞蛋、牛奶、起司及魚類，因食物含有色胺酸，有助睡眠。（圖／1...
吃優質蛋白質如雞肉、雞蛋、牛奶、起司及魚類，因食物含有色胺酸，有助睡眠。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

專家提醒，改善睡眠不靠單一助眠食物，而應從地中海飲食、均衡營養與規律作息著手，並建立良好睡眠衛生。

現代人生活步調快、壓力大，睡眠問題也越來越普遍。許多人會透過保健品、助眠飲品，甚至網路流行的助眠食譜改善睡眠，但專家提醒，沒有任何一種食物能直接治療失眠

事實上，睡眠受到荷爾蒙、神經傳導物質、生理時鐘、壓力、環境與生活習慣等多重因素影響。與其尋找所謂的助眠神物，不如從整體飲食型態與日常作息著手。

目前研究顯示，以蔬菜、水果、全穀類、豆類、魚類、橄欖油及堅果為主的地中海飲食，與較好的睡眠品質及較低的失眠風險有關。專家認為，這類飲食模式富含纖維、優質脂肪、抗氧化物及多種維生素礦物質，不僅有助心血管健康，也可能改善睡眠狀況。

6類助眠食物

1.奇異果

部分研究發現，規律食用奇異果可能有助縮短入睡時間、提升睡眠效率及減少夜間醒來次數。專家推測，這與奇異果所含的血清素、葉酸及抗氧化物質有關。

2.堅果類

核桃、開心果等堅果含有天然褪黑激素及相關前驅物，而褪黑激素是調節睡眠與生理時鐘的重要荷爾蒙。此外，堅果也富含鎂與健康脂肪，有助維持神經系統正常運作。

3.深綠色蔬菜

菠菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜富含鎂。鎂參與神經傳導與肌肉放鬆，缺乏鎂的人較容易出現睡眠品質不佳的情況。除了綠葉蔬菜，堅果、種子、豆類及全穀類也是良好來源。

4.優質蛋白質

雞肉、雞蛋、牛奶、起司及魚類含有色胺酸，是人體製造血清素與褪黑激素的重要原料。適量攝取優質蛋白質，有助維持正常睡眠機制與身體修復功能。

5.鮭魚等脂肪魚

鮭魚、鯖魚、沙丁魚等脂肪魚富含Omega-3脂肪酸。研究顯示，Omega-3有助維持神經系統健康、降低發炎反應，並與較佳睡眠品質有關。

6.豆類

鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆等豆類富含植物性蛋白質、纖維與鎂。近年研究發現，腸道健康與睡眠品質之間可能存在密切關聯，而高纖飲食有助維持健康的腸道菌相。

8個助眠好習慣

專家指出，許多人睡不好，其實與不良生活習慣有關。建立良好的睡眠衛生，往往比單靠某種食物更重要。

1.固定睡覺與起床時間

即使是假日，也盡量維持規律作息。固定的睡眠時間有助穩定生理時鐘，讓身體更容易在固定時間產生睡意。

2.建立睡前放鬆儀式

睡前1小時可從事較放鬆的活動，例如：閱讀書籍、聽輕音樂、溫水泡澡、伸展運動、寫日記等，幫助身體與大腦進入休息模式。

3.打造舒適的睡眠環境

理想的睡眠空間應該保持安靜、光線昏暗、溫度適中偏涼、床墊與枕頭舒適，同時避免在床上工作、追劇或滑手機。

4.睡前三小時避免大餐

太晚進食容易增加消化負擔，也可能引發胃食道逆流，影響入睡品質。若睡前感到飢餓，可選擇少量容易消化的食物，例如優格或少量堅果。

5.下午避免攝取過多咖啡因

咖啡、濃茶、能量飲料等含咖啡因飲品可能持續影響睡眠數小時。建議下午或傍晚後減少攝取。

6.睡前避免飲酒

酒精雖可能讓人較快入睡，但容易造成夜間醒來、睡眠中斷及睡眠品質下降。

7.避免睡前劇烈運動

規律運動有助睡眠，但劇烈運動最好安排在白天或傍晚進行，避免臨睡前讓身體過度興奮。

8.午睡不要太久

午睡時間建議控制在20分鐘左右，且避免傍晚後補眠，以免影響晚上的睡意。

如果已調整飲食與生活習慣，仍持續出現以下情況：超過20分鐘無法入睡；夜間頻繁醒來；睡醒後仍覺得疲倦；白天容易打瞌睡；或注意力下降或記憶力變差，就可能不只是單純睡眠習慣不佳，而是失眠、睡眠呼吸中止症等睡眠疾病，建議進一步接受專業評估與治療。

專家強調，沒有任何食物能取代良好的睡眠習慣。真正有效的改善方式，仍是從均衡飲食、規律作息及健康生活型態做起，才能讓睡眠品質穩定提升。

研究顯示，地中海飲食與較佳睡眠品質及較低失眠風險相關，固定作息、減少咖啡因與酒精...
研究顯示，地中海飲食與較佳睡眠品質及較低失眠風險相關，固定作息、減少咖啡因與酒精，比單靠食物更重要；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 文章提到六類可能助眠食物，包括奇異果、堅果、深綠色蔬菜、優質蛋白質、脂肪魚與豆類，這些食材多含褪黑激素、色胺酸、鎂、Omega-3或纖維，可能對睡眠有幫助。

  • 因為睡眠受荷爾蒙、神經傳導物質、生理時鐘、壓力、環境與習慣等多重因素影響，單一食物無法直接治療失眠。更重要的是均衡飲食、規律作息與良好睡眠衛生。

  • 若超過20分鐘仍難入睡、夜間常醒、醒後疲倦、白天嗜睡，或出現注意力與記憶力下降，就可能不只是習慣問題，需評估是否為失眠或睡眠呼吸中止症等疾病。

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