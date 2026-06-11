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多吃2顆肉粽得走7.5小時 端午健康吃法曝光

記者江良誠／南投即時報導
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傳統肉粽熱量與鈉含量偏高，南投醫院呼籲民眾控制份量、少沾醬料，健康過端午。(南投...
傳統肉粽熱量與鈉含量偏高，南投醫院呼籲民眾控制份量、少沾醬料，健康過端午。(南投醫院提供)

端午佳節將至，不少民眾準備大啖應景粽子，但衛生福利部南投醫院提醒，傳統肉粽多屬高油脂、高熱量及高鈉食品，若食用過量恐增加身體負擔。營養師陳佳祺建議掌握「適量、均衡、多活動」原則，搭配蔬菜及規律運動，才能享受端午美食兼顧健康。

端午節吃粽子是許多家庭的重要習俗，南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽及客家粽各具特色，也承載不少人對節慶與家鄉的回憶。不過，陳佳祺指出，傳統粽子多以糯米搭配五花肉、鹹蛋黃、栗子及花生等食材製成，屬於高油、高熱量及高鈉食品，高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖及腸胃功能較差者若攝取過量，容易出現消化不良、血糖波動及血壓升高等問題。

她建議，每天以食用1顆粽子為原則，並搭配約100公克青菜或絲瓜湯、竹筍湯等蔬菜湯品，增加膳食纖維攝取，促進腸胃蠕動，也能提升飽足感，降低脹氣風險。

陳佳祺也提醒，粽子本身已有調味，應避免再添加甜辣醬、醬油膏、辣椒醬或花生粉等佐料，以免增加糖分、油脂及鈉攝取，造成身體負擔。

南投醫院營養師提醒，端午吃粽掌握適量、均衡、多活動原則，才能享受美食兼顧健康。(...
南投醫院營養師提醒，端午吃粽掌握適量、均衡、多活動原則，才能享受美食兼顧健康。(南投醫院提供)

此外，一顆傳統肉粽熱量約400至700大卡，以60公斤成年人估算，若多吃2顆肉粽，約需游泳2.5小時、有氧運動4.5小時或步行7.5小時才能消耗，因此享受美食之餘，也應增加活動量維持熱量平衡。

她表示，糯米屬支鏈澱粉，不易消化且升糖指數較高，建議選擇以糙米、黑米、紫米、藜麥或花椰菜米等部分取代糯米製成的健康粽，並掌握少油、少鹽、少糖、多纖維原則，不必刻意忌口，只要均衡飲食並維持運動習慣，就能健康歡度端午佳節。

精華 FAQ

  • 因為傳統肉粽多含糯米、五花肉、鹹蛋黃等食材，屬高油、高熱量、高鈉食品，吃太多容易造成消化不良、血糖波動與血壓上升。

  • 建議每天以一顆粽子為原則，並搭配約一百公克青菜或絲瓜湯、竹筍湯等蔬菜湯品，增加膳食纖維與飽足感，也可減少脹氣。

  • 以六十公斤成年人估算，多吃兩顆肉粽約需游泳二點五小時、有氧運動四點五小時，或步行七點五小時，才能大致消耗熱量。

端午節

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