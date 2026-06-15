大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療

醫師提醒，「壓力型失眠」好發於30至40多歲上班族，常淺眠、多夢或夜間容易反覆驚醒難再入睡等，都屬於睡眠障礙；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 壓力型失眠常見於上班族，躺床後腦袋仍高速運轉。

壓力型失眠常見於上班族，躺床後腦袋仍高速運轉。 重點二： 睡前滑手機、咖啡因與潛在疾病都可能加重失眠。

睡前滑手機、咖啡因與潛在疾病都可能加重失眠。 重點三：中醫以肝鬱、心脾兩虛、陰虛火旺辨證調理失眠。

現代人生活壓力沉重，許多人明明身體已極度疲累，躺上床後腦袋卻依舊高速運轉，翻來覆去超過半小時仍無法入睡。中醫師表示，這類症狀在臨床上是相當典型的「壓力型失眠 」，特別好發於30至40多歲的上班族。若時常伴隨有淺眠、多夢、夜間容易反覆驚醒且醒後難以再入睡等狀況，皆屬於睡眠障礙的範疇。

★睡前滑手機 神經受干擾

台北承新中醫診所中醫師王筱萍指出，一般而言，短期因工作或課業壓力造成失眠，以不超過三天、能自行恢復正常作息為主，但如果症狀持續超過一周，建議尋求專業協助，若民眾自覺長時間無法入睡、反覆翻身、思緒停不下來，或夜間頻繁醒來等情況，就可能有睡眠障礙。

除了壓力因素，生活習慣也是造成失眠的重要原因。王筱萍分析，臨床上許多患者本身已有失眠問題，卻仍大量攝取咖啡、茶等含咖啡因飲品，或睡前長時間滑手機、接觸過多聲光刺激，進一步干擾神經系統。尤其隨著年齡增長，人體代謝速度下降，咖啡因殘留體內時間會更長，容易持續刺激神經放電，導致晚上難以入睡。

此外，造成失眠的原因還有可能是身體的潛在疾病。王筱萍舉例，像胃食道逆流、慢性疼痛或內分泌失調等健康問題，都可能影響睡眠。「黃帝內經」說，「胃不和則臥不安」，若失眠與疾病有關，仍須先處理原發問題，睡眠才有機會真正改善。

★中醫辨證論治 找出病因

中醫認為失眠與情緒、壓力和體質等三種原因密切相關，王筱萍解釋，其中最常見的是「肝氣鬱結」、「心脾兩虛」與「陰虛火旺」。

1.心脾兩虛型：患者常見淺眠、多夢、精神疲倦。

2.肝鬱化火型：多半因壓力、情緒問題導致難以入睡。

3.陰虛火旺型：容易半夜醒來、口乾舌燥。

中醫治療強調「辨證論治」，找出每個人失眠背後的失衡原因，才能進一步客製化調理。值得注意的是，長期睡眠不足不只影響精神與專注力，也可能降低免疫力、增加慢性疾病風險，甚至提高工作與交通意外發生機率。不少民眾擔心長期服用安眠藥會產生依賴性，因此轉向尋求中醫協助。

★中藥、針灸、耳穴法安神

王筱萍說明，中醫治療失眠並不會要求患者立刻停藥，而是透過中藥、針灸與耳穴療法等方式逐步調理，待睡眠穩定後再慢慢減藥，最後停藥。耳穴療法近年相當受到患者接受，例如透過耳珠貼壓刺激耳神門穴等穴位，有助於安神、穩定情緒；較嚴重的患者則會搭配針灸治療。

想改善失眠，日常生活該怎麼做？王筱萍建議，第一步仍是調整生活習慣，包括建立規律作息、午後避免咖啡因、睡前不滑手機，並找到健康的舒壓方式，例如閱讀紙本書、聽放鬆音樂、深呼吸或伸展等方式，幫助身心放鬆，同時搭配規律運動與適當舒壓管道，才能真正改善睡眠品質。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=70752）