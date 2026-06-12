天熱只喝水也會脫水？ 注意6跡象恐是「身體渴了」

醫師提醒，高溫流汗不只失水，鈉鉀鎂等電解質也會大量流失，夏天補水要記得「少量多次」；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天熱流汗不只失水，也會流失鈉鉀鎂等電解質。

天熱流汗不只失水，也會流失鈉鉀鎂等電解質。 重點二： 只拼命喝水可能失衡，嚴重時會頭暈心悸甚至昏迷。

只拼命喝水可能失衡，嚴重時會頭暈心悸甚至昏迷。 重點三：夏天補水宜少量多次，老人與慢性病患者更要注意。

天氣熱，大家會想說多喝水就沒事，不過醫師提醒，補水若補得不對，不僅無法解身體的渴，更可能因為「電解質失衡」而引發嚴重的健康危機。

流汗要補充電解質

天氣好熱，現在只要出去室外一會兒就會流滿身大汗，甚至在家若沒開冷氣也會熱到猛流汗。

而營養醫學專家劉博仁醫師在臉書粉專發文分享，最近在診間遇到一些「水喝不對」不舒服的患者，他們以為天熱流汗只要拚命喝水就好，殊不知除了喝水之外，「電解質的平衡」也很重要。因為身體流汗，流失的可不只是水，還包含鈉、鉀、鎂等電解質，這些礦物質與神經傳導、肌肉收縮、心跳穩定及大腦功能息息相關。

因此中暑不一定只是高燒、昏倒而已，有時問題可能出在「電解質失衡」，體內鈉離子、鉀離子過低時，會出現頭暈、噁心、心悸…，甚至會意識混亂、心律不整。

鈉離子過低可能症狀包括：頭暈、噁心、無力、精神混亂、走路不穩，嚴重甚至抽筋、昏迷。

鉀離子過低可能症狀包括：心悸、肌肉無力、抽筋、疲倦和心律不整。

補水要少量多次

劉博仁提醒，夏天補水要「少量多次」，不要等到口渴才喝，而流汗很多時，不只要補水，還要補充電解質，尤其老人家腎功能較差、慢性病患者更要特別注意。

而當身體缺水時，除了常見的口渴、口乾與疲勞等常見信號，根據「EVERYDAY HEALTH」整理以下6個不易察覺的脫水跡象，可能是身體發出的無聲警訊，若能及早察覺，或許能避免熱傷害與中暑。

1.口臭變嚴重：唾液有抑制細菌的作用，但脫水時唾液分泌減少，細菌容易滋生，進而產生口臭。如果突然感覺嘴巴乾、口氣變重，可能是身體缺水的警訊。

2.皮膚乾燥、臉潮紅：很多人以為脫水一定會狂流汗，但其實脫水加重後，皮膚反而可能變乾、發熱，甚至出現臉部潮紅。

自己也可簡單做一下「皮膚彈性測試」：輕捏手背皮膚後放開，若恢復速度變慢，可能代表水分不足。

3.肌肉抽筋：運動後抽筋不一定只是太累，也可能與脫水及電解質流失有關，尤其是鈉、鉀不足時更容易發生。

特別是在高溫環境下運動、爬山或工作的人，除了補水，也應注意適量補充電解質。

4.發燒、畏寒：嚴重脫水或熱傷害時，可能出現發燒、發冷、皮膚乾熱等症狀。若合併頭暈、噁心、呼吸急促，可能已接近中暑，應立即降溫並就醫。

5.特別想吃甜食：脫水時，身體可能較難利用儲存的葡萄糖，導致突然很想吃甜食、零食或高熱量食物。

如果明明剛吃飽卻仍嘴饞，也別忽略可能是水分不足。

6.頭痛、反應變慢：輕度脫水就可能引起頭痛、注意力下降、疲倦。若再加上電解質失衡，還可能出現頭暈、精神混亂、走路不穩等情況。

尤其老年人對口渴較不敏感，更容易在不知不覺中缺水。

夏天對身體是一大考驗，水要喝對、鹽分要平衡、傾聽身體發出的微小信號，才能在炎熱的天氣裡保持身體的良好狀態。若有意識不清、持續嘔吐、嚴重頭暈、心悸、呼吸喘、體溫達攝氏39度（華氏102.2度）以上等症狀，千萬不要以為只是「累到了」，可能是嚴重的熱傷害或電解質失衡，必須立即就醫尋求醫療協助。（元氣網）