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維生素C不是愈多愈好 醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

維生素C不是愈多愈好 醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

記者李樹人／台北即時報導
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檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫...
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：維生素C並非愈多愈好，超過每日上限恐傷身。
  • 重點二：過量常先引發噁心腹瀉等腸胃不適，需及早警覺。
  • 重點三：長期高劑量還可能增加腎結石與神經系統異常風險。

許多人以為維生素C多多益善，感冒時吞維生素C，平日也吃，認為多吃多健康，「反正會排掉」，但神經外科醫師謝炳賢澄清，維生素C並非吃愈多愈好，每天灌超過2000毫克的維生素C，身體已經悄悄發出抗議訊號。他分享維生素C過量造成的4大中毒症狀，並指出維生素C每日建議攝取量是成人100毫克，安全上限1000毫克。

謝炳賢在「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」粉專中指出，大家選擇保健品時不要被高劑量迷惑，以維生素C來說，過量攝取反而導致身體出現中毒反應。若出現維生素C過量4大中毒症狀，一定要盡快就醫。

維生素C過量4大中毒症狀：

腸胃系統全面崩潰：維生素C過量最快出現的症狀，就是腸胃道的強烈抗議，包括惡心、嘔吐、腹部絞痛、嚴重腹瀉，有些人甚至每天跑廁所超過十次。

腎結石：這是最容易被忽略的定時炸彈，維生素C在體內代謝後會產生草酸，草酸跟鈣結合就變成草酸鈣結石。長期大量服用維生素C的人，腎結石風險顯著上升。

頭痛、頭暈、睡不好：表示神經系統超載，過量維生素C會影響體內鐵質的吸收與分布，同時造成血液中草酸濃度異常，神經系統開始出現不穩定的反應：持續性頭痛、莫名頭暈、明明很累卻睡不著、情緒焦躁易怒。

氧化壓力反轉：維生素C吃太多，原本的抗氧化效果會反轉成促氧化，反而加速細胞損傷。長期高劑量還可能造成停藥後的「反彈性壞血病」，也就是突然停掉高劑量補充後，身體對正常飲食中的維生素C吸收能力反而暫時下降，出現牙齦出血、關節痠痛、傷口癒合變慢等症狀。

謝炳賢醫師粉專：https://www.facebook.com/share/p/1c9fhxrcTk/

精華 FAQ

  • 醫師指出，維生素C不是多吃多健康，超過身體可承受的量反而會出現中毒反應。文中提到每日建議攝取量約100毫克，上限約1000毫克，若長期大量攝取，腸胃、腎臟與神經系統都可能受影響。

  • 最常見的是腸胃道反應，包括噁心、嘔吐、腹部絞痛與嚴重腹瀉，有些人甚至一天跑廁所超過十次。這些症狀通常是身體對過量維生素C最直接的抗議訊號，應盡快減量並評估就醫。

  • 長期高劑量可能提高腎結石風險，因代謝後產生草酸，與鈣結合形成草酸鈣結石；也可能出現頭痛、頭暈、失眠與情緒焦躁。更嚴重時，抗氧化效果可能反轉成促氧化，增加細胞損傷。

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