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台灣夏季濕熱、情緒易煩悶 中醫建議吃「紅色食物」可選2種水果

記者林琮恩／台北即時報導
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近期天氣炎熱，民眾容易心浮氣躁，中醫師邱雅笙指出，此天氣容易氣血外散、流汗較多，...
近期天氣炎熱，民眾容易心浮氣躁，中醫師邱雅笙指出，此天氣容易氣血外散、流汗較多，造成心臟負擔加重、情緒波動、煩躁不安，甚至影響腸胃道消化、睡眠，引發心血管不適。（本報資料照片）

台灣近期天氣炎熱，民眾容易心浮氣躁，中醫師邱雅笙指出，夏天天氣炎熱、陽氣亢盛，是心氣最活躍季節，容易氣血外散、流汗較多，造成心臟負擔加重、情緒波動、煩躁不安，甚至影響腸胃道消化、睡眠，引發心血管不適，此時，建議按中醫「五行理論」，挑選蘋果、紅棗、櫻桃等紅色食物，有助安定情緒，使精神飽滿。

邱雅笙指出，初夏養生重點應著重「清熱養心安神」，五行理論中紅色對應「心」與「火」，適度攝取紅色食物，有助補養心血、促進循環、安定情緒，使民眾氣色紅潤、精神飽滿，常見可用於夏季養心的紅色食物，包括紅棗、枸杞、紅豆、蘋果、櫻桃等，其中紅棗味甘性溫，補中益氣、養血安神，且可調和脾胃，夏天容易食慾差、淺眠造成氣血消耗而虛煩，可使用紅棗補心血與脾氣。

枸杞補肝腎、養血明目，相比紅棗，枸杞更偏向滋陰，夏天身體水分流失較多時，枸杞能夠補血並養陰。若因夏季炎熱潮濕，出現濕熱交蒸，身體沈重、疲倦腫脹，且流汗多、有悶脹感時，可使用紅豆清熱除濕、利水消腫。邱雅笙指出，除減緩夏天的悶熱心煩，紅豆也可改善久坐久站族的下肢沉重感，且紅豆性平不傷脾胃，適合體質偏虛又溼氣重者。

水果則可選擇櫻桃與蘋果。蘋果生津止渴、健脾和胃，夏季腸胃功能較弱，蘋果屬平性，對腸胃刺激較小；另蘋果味甘微酸，可緩急安中，適度緩解夏日煩躁及因汗水流失過多造成的口乾舌燥。櫻桃屬偏溫補的紅色水果，適量攝取可補氣養血、改善手腳冰冷及面色蒼白，適合冷氣房久坐、易疲倦及夏天反而畏寒的族群，不過，易上火嘴破及長痘體質，不建議攝取過多。

民眾可在自家烹煮「清心降火茶」，作法是將半顆至一顆蘋果切片或切塊，加入麥門冬5公克、百合10公克及少許枸杞，以500至800毫升熱水沖泡。

邱雅笙指出，夏季炎熱汗多，易耗氣且損傷體內津液，麥門冬是中醫常見的養陰清熱藥材，可滋養體內陰液，減緩口乾舌燥；百合除養陰外，更有清心火及安神功效，有助穩定情緒及睡眠。

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