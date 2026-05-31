65歲醫不吃藥血糖降一半 「每天出門」強心臟又防衰老

高齡後外出機會減少，也容易缺乏日照，醫師提醒活動筋骨、曬太陽等活動能確實刺激前額葉，延緩老化；示意圖。（圖／123RF）

對大腦與身體都有益的日常習慣，其實不需要複雜或昂貴。日本 精神科醫師和田秀樹指出，只要每天走出戶外30分鐘，接觸陽光與意料之外的事物，就能刺激前額葉、延緩老化，進而改善健康狀況，甚至不需要服藥或治療，血糖血壓也能自然降低。

●走路30分鐘 血糖幾乎降半

和田秀樹現年65歲，自稱血壓與血糖都偏高，也患有心衰竭。因為治療心衰竭需服用利尿劑，比較容易頻尿，但除此之外，對工作與生活幾乎沒有影響。他仍然相當有活力，也持續從事創意活動。

8年前和田被診斷出糖尿病之前，幾乎沒有運動習慣。平時移動幾乎都搭計程車，休假日也不會特別運動。直到某天開始出現強烈口渴，一測血糖竟高達660mg/dL。空腹正常值約為100，等於超過6倍，頓時深感危機。

於是，和田開始每天散步，起初只是走20～30分鐘，但效果立刻出現；即使不靠藥物，血糖就降到接近一半。從此他深刻體會到走路的力量，至今仍維持每天30分鐘的步行習慣。

●不用器材 也不必上健身房

人體肌肉在40歲之後，每年約減少1%，若不加以維持，到了80歲時，可能只剩年輕時約6成的肌力，容易跌倒甚至導致重傷。但只要持續走路，就能預防這種肌力流失。不僅鍛鍊下肢，還能刺激心臟、血管，甚至大腦，而且不需要任何器材也不用上健身房，只要走出家門即可。

在室內時，看到的景色與聽到的聲音幾乎不變；但一旦踏出戶外，迎接你的就是一連串「意料之外」。路邊盛開的季節花朵、昨天還是花苞今天卻綻放的櫻花、不知名的小草隨風搖曳。欣賞花朵不只是視覺享受，「好美」這樣的感受本身，就在刺激大腦。

●與未知相遇 前額葉全力運轉

在散步時，也可能遇到遛狗的人，能意外展開對話。這些突如其來的互動，正是「意料之外」，如何回應、說什麼話，都讓前額葉瞬間高速運作。因此，散步不只是有氧運動，與陌生世界的接觸本身，就是最好的大腦訓練。

邊走邊曬太陽也很重要。陽光能促進體內生成維生素D，不僅強化骨骼，也提升免疫力、預防感染。近年更指出，與改善憂鬱及提升認知功能有關。

高齡後外出機會減少，也容易缺乏日照，導致維生素D不足，增加骨折風險，進而更不願外出，形成惡性循環。只要每天走30分鐘，就能打破這個循環。曬太陽、活動身體可促進血液循環，讓氧氣充分送達大腦，心情也自然變得開朗。

不需要走得很快，也不需要競爭，最重要的是「每天持續」。看花、活動筋骨、遇見狗、曬太陽，這些看似微不足道的時光，能確實刺激前額葉，延緩老化。

●不必出國 小旅行就很有效

在行動型輸出中，和田特別推薦旅行，不需要特地出國，近郊一日遊或兩天一夜的小旅行就足夠，距離近反而更容易實行，也能增加次數。

旅行最大的效果，在於親眼見到未曾見過的風景所帶來的感動。空氣、氣味、光線，都是照片與影片無法取代的。

踏入陌生土地，一切都是意料之外，可能迷路，也可能遇到餐廳臨時休息；但也可能意外發現驚人的美食。這些不可預測的經驗，正是活化大腦的關鍵。

此外，旅行時「血清素」分泌會增加。曬太陽、走路、欣賞風景、享受美食，都是促進血清素的行為。血清素能穩定情緒、減輕壓力，因此旅行後整個人能變更有精神。