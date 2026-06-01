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這幾類藥風險高…用藥不當恐失明 4原則確保安全

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醫師提醒，看診時應主動告知完整用藥史，依照指示服用確保安全；示意圖。（圖／123...
醫師提醒，看診時應主動告知完整用藥史，依照指示服用確保安全；示意圖。（圖／123RF）

眼睛就像由多個精密零件構成的儀器，需要各個零件各司其職共同運作，才能看到清晰影像。當因藥品、疾病或營養不良等因素影響，使眼睛中任一個零件失能，輕則可能導致暫時性的視力模糊，嚴重時，甚至可能出現視野缺損（出現盲點或視野變窄）。

以台灣為例，根據台灣藥害救濟基金會歷年統計，截至2026年3月，造成視覺嚴重不良反應並獲救濟之可疑藥品，以抗結核藥品占比較高；醫學文獻亦指出，多類藥品如類固醇、治療勃起障礙的PDE-5抑制劑、免疫調節劑Hydroxychloroquine、抗感染藥品Linezolid或抗心律不整藥品Amiodarone等，可能對視網膜、視神經、角膜等眼睛之不同部位產生負面影響。

藥害救濟基金會指出，醫師會針對已知風險程度較高之藥品，合併考量個人體質或病程狀況，於用藥前或治療期間，安排定期的視力評估或眼科檢查，以減少藥品對眼睛產生嚴重且不可逆的傷害。例如免疫調節劑Hydroxychloroquine可能會造成視網膜病變，藥品仿單建議病人於使用藥品前，應先接受眼科檢查，用藥之後至少每年複檢一次。而抗結核藥品Ethambutol於建議使用劑量下（15至20mg/kg），仍有可能發生視神經炎，藥品仿單建議應於開始治療前，先進行視力檢查，醫師於治療期間，宜每月詢問病人是否有視力與辨色力障礙。

腎功能不全吃藥 風險較高

另外，腎功能不全的病人，發生上述兩種藥品引起之視覺不良反應的風險較一般人高，醫師可視情況增加檢查頻率或調整用藥，以避免嚴重藥品不良反應發生。

藥害救濟基金會提醒民眾看診及使用藥物前，應確實做到以下注意事項，以確保用藥安全：

1.看診時主動告知醫師完整用藥史，包含自費藥品，及病史、過敏史或是正在使用的中草藥與保健食品等，幫助醫師釐清身體狀況，以開立合適的治療藥品、劑量與療程。

2.用藥前透過藥袋、藥品說明書或諮詢醫師、藥師等醫療專業人員，了解藥品的用法用量、禁忌、用藥期間之注意事項及可能發生的藥品不良反應。

3.用藥時依照醫師或藥師等醫療專業人員指示服用藥品，並注意自身對於藥品的反應，遵照醫囑回診及檢查。

4.使用藥品期間若出現視覺不良反應症狀如視力下降、視力模糊、辨色異常、視野缺損、彩虹光圈或環狀光暈產生、畏光、複視、視野霧濛濛或泛黃、大量黑點、異常閃光出現、眼球痛、視覺喪失等，應盡速回診諮詢原處方醫師，切勿自行隨意停藥。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/

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