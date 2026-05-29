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巴金森氏症不一定手抖 走路身體前傾、小碎步往前衝要小心

記者周宗禎
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醫師指出，巴金森氏症不一定手抖，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，...
醫師指出，巴金森氏症不一定手抖，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，及早就醫評估；示意圖。（圖／123RF）

許多民眾以為巴金森氏症患者都會「手抖」；神經內科醫師指出，其實不少患者初期手部並不會顫抖，更多會步態改變或動作遲緩，因容易被誤認為是單純老化而延誤就醫。

台灣安南醫院神經內科醫師林妏真分享案例：72歲老人家因家人察覺近一年來步態變得怪異，身體時常不自覺向前傾，且一走動腳步便變得短小急促，好像整個人「被往前拉、煞不住車」。起初家屬以為是年紀大了肌肉無力，直到轉身困難、動作愈來愈遲緩才就醫。

林妏真說，患者經評估診斷為巴金森氏症。核心病徵其實是「動作慢」與「肌肉僵硬」，常見走路步伐縮小、手臂擺動幅度減少、轉身困難，甚至會出現身體前傾、以小碎步往前衝情況，這在醫學上稱為「慌張步態」(festination gait)。

林妏真指出，若發現家中長輩出現「步伐縮小、動作變慢、身體前傾或轉身困難」等徵兆，即便沒有出現代表性的「手抖」，也應儘早尋求神經科醫師評估。若能因此及早發現接受規範化治療，多數能良好控制，有效維持病患生活品質，避免因步態不穩跌倒骨折等二度傷害。

巴金森氏症主要源於大腦負責控制動作的區域逐漸退化，致神經傳導物質「多巴胺」分泌不足，進而使身體動作變得遲鈍、僵硬且不靈活。

這名72歲患者接受補充多巴胺藥物治療後，症狀獲得顯著改善，不僅步態回穩，連日常生活也變得順暢，自覺「整個人輕鬆不少，彷彿變年輕」。

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