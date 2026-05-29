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吃不下比忘記更可怕 食欲下降、吃飯變慢恐是失智症早期症狀

記者謝進盛
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在新診斷失智症個案中，多數出現食欲下降，但家屬初期並未察覺；示意圖。（圖/123...
在新診斷失智症個案中，多數出現食欲下降，但家屬初期並未察覺；示意圖。（圖/123RF）

長者出現食欲下降等生活行為改變，當心可能是失智症早期症狀。台灣衛生福利部新營醫院最新統計顯示，新診斷失智症個案中，高達六成已出現食欲下降，多數家屬初期並未察覺。

台灣新營醫院院長、神經內科主治醫師莊毓民指出，對於失智者，許多家屬最早注意到的變化往往出現在餐桌上；包括當事人食量明顯減少、變得挑食或飲食偏好改變、用餐速度變慢，偶爾出現拒絕進食，而家屬多半不以為意，會將這些現象解讀為「年紀大了胃口變差」、「牙口不好」或是單純情緒低落。

他強調，從臨床角度來看，這些飲食行為改變，極可能是失智症最早期行為訊號之一。新營醫院失智症共同照護中心最新統計指出，在100名新診斷失智症個案，高達六成已出現食欲下降現象，多數家在初期並未察覺，或僅將其視為正常的「老化厭食」。

莊毓民指出，失智症早期影響不僅是記憶力，更是整體大腦功能網絡的退化；這包括飢餓與食欲的調控中樞、情緒穩定系統與行為動機、社交反應與日常生活執行能力。

因此，「吃變少」，背後反映的是大腦功能整體改變，而非單純胃口問題。若未及早處理，可能導致營養不良、肌少症，進而加速病程惡化並增加照護壓力。

新營醫院表示，當發現長輩餐碗裡飯菜剩得愈來愈多時，請提高警覺，及早透過專業評估。

NPI-Q失智風險雷達圖，可將過去家屬「說不清的變化」轉化為可追蹤、可量化的醫療...
NPI-Q失智風險雷達圖，可將過去家屬「說不清的變化」轉化為可追蹤、可量化的醫療數據。 （記者謝進盛／翻攝）

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