迷迭香入菜也能泡茶 補充體力、助眠、促進代謝…

迷迭香草也適合加入生鮭魚片烹飪，增加食物風味。（圖／123RF）

迷迭香是廣受歡迎的香草植物之一，常見於各式肉類料理當中，不管是牛排、烤羊肉還是烤雞，都能加入迷迭香增添香氣。同時也可以泡茶或製作成精油，為生活帶來自然香氣。以下整理出迷迭香的相關知識，包含種類、功效、使用方法以及常見迷思等，並介紹居家栽種技巧，讓你在家也能輕鬆栽種，為環境增添香氛。

原產地中海 常見6種類

迷迭香是一種多年生的常綠小灌木，原產於地中海地區，其葉、莖和花都富含芳香油，不論是入菜、泡茶還是提煉精油，都能帶來濃郁的香氣。近年來，迷迭香的活性成分也受到科學界關注，像是多酚類的迷迭香酸（rosmarinic acid）以及精油中的樟腦（camphor）等，都是重要研究對象。以下為常見的六大迷迭香種類：

種類1╱直立迷迭香：最常見的品種，香氣濃郁，苗圃或花市幾乎都能找到。

種類2╱匍匐迷迭香：開花性強，花可以入茶飲，外型漂亮具觀賞價值。

種類3╱寬葉迷迭香：葉片比較寬，多用於料理，也能少量沖泡飲用。

種類4╱針葉迷迭香：葉形細長像針一樣，適合少量泡茶。

種類5╱斑葉迷迭香：葉片帶有斑紋，外型特別，兼具觀賞作用。

種類6╱粉紅迷迭香：與常見藍花品種不同，會開出粉紅色小花，為直立特殊品種。

4大益處 還能促進消化

迷迭香含有多種植物生化素，如：迷迭香酸、鼠尾草酸、咖啡酸、熊果酸及樟腦等，這些天然物質普遍被認為對健康具有正面幫助。以下整理四項常見益處：

益處1╱增強體力：咖啡酸、迷迭香酸及樟腦等成分具有調整體質、提升活力的作用，能幫助增強體力並維持整體健康狀態。

益處2╱幫助入睡：迷迭香酸被認為具有安神作用，有助眠與放鬆的功效。

益處3╱促進新陳代謝：迷迭香中的多種植化素參與體內代謝過程。其中鼠尾草酸可能有助於代謝，而熊果酸與樟腦則協助能量調控，維持正常生理運作。

益處4╱維持消化道機能：迷迭香中的多酚類化合物有助於維持消化道黏膜完整性，並可調節腸道菌叢生態，促進益菌生長，幫助維持正常的消化功能。

迷迭香的用途廣泛，不僅可以為料理增添香氣和風味，也常被用來泡花草茶，提神或助消化。此外，它還能製成精油、香水，甚至應用在清潔用品和居家芳香產品。在料理方面，迷迭香常搭配肉類與海鮮料理，燉煮時加入少量即可去腥提味，使風味更加具有層次。如果把迷迭香切碎，混合其他調味料做成醬汁，用來醃肉、醃海鮮或當沾料，也都很適合。

居家栽培 能烘焙、驅蚊

迷迭香是一種可食用的香草，常用於烹飪中為料理增添香氣，也可沖泡成茶飲、用於烘焙，甚至作為香氛使用，一般情況下都是安全的。但要注意的是，不是所有迷迭香都適合食用。

沖泡迷迭香茶的方法相當簡單。建議先用熱水溫熱茶壺和茶杯後將水倒掉，接著放入迷迭香3至5g（或約5至10cm長的枝條），沖入500ml滾水， 浸泡約3分鐘即可飲用。若需回沖，則可適度延長浸泡時間。為避免茶湯產生苦澀味，建議在飲用前將迷迭香葉取出。

香草植物具有藥用、調味及芳療功能，而迷迭香含有天然揮發油成分，像是樟腦和迷迭香酸，具有一定的驅蚊效果。建議可以將迷迭香乾燥後放在室內、陽台或窗台，或用迷迭香精油滴在棉球上，放在角落就能驅除蚊蟲。

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