我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

堅果、橄欖、深海魚…「好油脂食物」前3名

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師提醒，橄欖油具有豐富的omega-9和多酚類可抗發炎，能夠對抗發炎反應，降...
營養師提醒，橄欖油具有豐富的omega-9和多酚類可抗發炎，能夠對抗發炎反應，降低壞的膽固醇，守護心血管。（圖／123RF）

近年來，健康飲食逐漸抬頭，民眾在日常飲食中除了重視纖維與蛋白質的攝取外，也開始注重如何挑選優質的脂肪來源。適量的健康油脂不只有助於維持身體機能，也能對心血管、皮膚、腦部健康帶來正面影響，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月「好油脂食物」相關話題的網路聲量，一起看看網友熱議兼顧美味與營養的五大好油脂食物，分別是堅果種子類、橄欖、深海魚、豆類、酪梨。

觀察近三個月網友針對「好油脂食物」的相關話題討論，可以發現「堅果種子類」位居聲量冠軍。有網友分享自己「乾眼症很多年，魚油、葉黃素都嘗試過，有效但有限」，而開始「嘗試了無調味核桃，終於有明顯改善」。

對此，有家醫科醫師補充，「核桃富含植物性Omega-3（ALA），能改善瞼板腺分泌出的油脂品質，至於你會覺得核桃比魚油有效的原因，推測是因為它除了Omega-3，還含有豐富的維生素E、鋅和多酚，能提供更全方位的保護」。除了核桃之外，杏仁、腰果、亞麻籽等食材，也因為含有Omega-3脂肪酸而備受歡迎，成為民眾日常補充好油脂的熱門選擇。

此外，「橄欖」也是備受網友熱議的好油脂食物，一名營養師指出「橄欖油是心臟的好朋友，豐富的omega-9和多酚類能夠對抗發炎反應，降低壞的膽固醇」，顯示其在心血管保健上的關鍵優勢。而排名第三的「深海魚」，例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鱈魚、鯡魚等則因為富含Omega-3脂肪酸與優質蛋白質，能幫助身體維持健康，而成為許多人補充營養時優先選擇的食物。

另一方面，「豆類」及其製品，除了含有可降低人體內壞膽固醇的不飽和脂肪酸，還能提供豐富的膳食纖維。對於素食者或不偏好食用肉類的族群來說，透過豆類攝取油脂不僅較無負擔，也能一次滿足多種營養需求。而「酪梨」同樣也富含不飽和脂肪酸與膳食纖維，不少民眾會將其切片入菜，或打成酪梨牛奶飲用，在提升飽足感的同時，也能兼顧美味與健康。

下次在規畫飲食菜單時，不妨參考網友熱議的這五種好油脂食物，建立適合自己的飲食習慣，讓身體獲得更全面的營養。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=70438

適量的健康油脂有利於心血管、皮膚、腦部健康，有助維持身體機能。（圖／123RF）
適量的健康油脂有利於心血管、皮膚、腦部健康，有助維持身體機能。（圖／123RF）

上一則

吃不下比忘記更可怕 醫：6成新發失智者食欲下降

下一則

骨鬆摔不起 骨折一斷再斷恐失能 拖垮家庭照護與經濟

延伸閱讀

補充膳食纖維要天然 還要多喝水 破解6大常見錯誤

補充膳食纖維要天然 還要多喝水 破解6大常見錯誤
把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好

把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好
銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康

銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

2026-05-12 09:35
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。（本報資料照片）

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

2026-05-17 05:28
醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

2026-05-11 02:00
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
63歲的林姓男子某天起床時，突然感到天旋地轉，原以為是內耳不平衡或耳石脫落，就醫檢查卻是症狀不典型的「後循環腦中風」。（AI生成）

男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命

2026-05-14 05:15

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬