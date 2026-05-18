堅果、橄欖、深海魚…「好油脂食物」前3名

營養師提醒，橄欖油具有豐富的omega-9和多酚類可抗發炎，能夠對抗發炎反應，降低壞的膽固醇，守護心血管。（圖／123RF）

近年來，健康飲食逐漸抬頭，民眾在日常飲食中除了重視纖維與蛋白質的攝取外，也開始注重如何挑選優質的脂肪來源。適量的健康油脂不只有助於維持身體機能，也能對心血管、皮膚、腦部健康帶來正面影響，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月「好油脂食物」相關話題的網路聲量，一起看看網友熱議兼顧美味與營養的五大好油脂食物，分別是堅果種子類、橄欖、深海魚、豆類、酪梨。

觀察近三個月網友針對「好油脂食物」的相關話題討論，可以發現「堅果種子類」位居聲量冠軍。有網友分享自己「乾眼症很多年，魚油、葉黃素都嘗試過，有效但有限」，而開始「嘗試了無調味核桃，終於有明顯改善」。

對此，有家醫科醫師補充，「核桃富含植物性Omega-3（ALA），能改善瞼板腺分泌出的油脂品質，至於你會覺得核桃比魚油有效的原因，推測是因為它除了Omega-3，還含有豐富的維生素E、鋅和多酚，能提供更全方位的保護」。除了核桃之外，杏仁、腰果、亞麻籽等食材，也因為含有Omega-3脂肪酸而備受歡迎，成為民眾日常補充好油脂的熱門選擇。

此外，「橄欖」也是備受網友熱議的好油脂食物，一名營養師指出「橄欖油是心臟的好朋友，豐富的omega-9和多酚類能夠對抗發炎反應，降低壞的膽固醇」，顯示其在心血管保健上的關鍵優勢。而排名第三的「深海魚」，例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鱈魚、鯡魚等則因為富含Omega-3脂肪酸與優質蛋白質，能幫助身體維持健康，而成為許多人補充營養時優先選擇的食物。

另一方面，「豆類」及其製品，除了含有可降低人體內壞膽固醇的不飽和脂肪酸，還能提供豐富的膳食纖維。對於素食者或不偏好食用肉類的族群來說，透過豆類攝取油脂不僅較無負擔，也能一次滿足多種營養需求。而「酪梨」同樣也富含不飽和脂肪酸與膳食纖維，不少民眾會將其切片入菜，或打成酪梨牛奶飲用，在提升飽足感的同時，也能兼顧美味與健康。

下次在規畫飲食菜單時，不妨參考網友熱議的這五種好油脂食物，建立適合自己的飲食習慣，讓身體獲得更全面的營養。

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