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喝咖啡能增肌？韓最新研究：日飲3次效果明顯

聯合新聞網
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韓國最新研究指出，成人每天攝取3次以上的咖啡，四肢肌肉量表現較佳。示意圖。（圖／...
韓國最新研究指出，成人每天攝取3次以上的咖啡，四肢肌肉量表現較佳。示意圖。（圖／123RF）

●許多人每天必須來杯咖啡提神醒腦，但你知道喝咖啡可能對「長肌肉」有幫助嗎？經常分享健康與食品科學新知的粉專「韋恩的食農生活」指出，根據韓國首爾大學醫學院的一項最新大型研究顯示，咖啡的攝取頻率與成人肌肉量呈現正相關。

該項研究由韓國首爾大學醫學院朴相民教授的研究團隊於上月正式發表，團隊以2008至2011年間的「韓國國民健康營養調查」資料為基礎，針對1萬5447名、年滿20歲以上的成人進行深度分析。

研究結果得出兩大主要發現：

男性族群：每日飲用咖啡達3次以上的男性，其「四肢肌肉量指數（ASMI）」以及「去脂體重指數」，均高於每日喝不到1次咖啡的族群。

女性族群：趨勢與男性相同。每日飲用3次以上的女性，不僅四肢肌肉量指數較高，其「體脂肪量指數」也明顯較低（飲用3次組為7.68，相較於不足1次組的7.81）。

為何喝咖啡能與肌肉量產生關聯？研究團隊推測，這背後的生物機制可能要歸功於「咖啡因」。咖啡因能有效促進人體的能量代謝與脂肪氧化作用。

此外，學界也有其他相關研究呼應了此論點，證實咖啡因的攝取與骨骼肌質量呈正相關。這也意味著，若以「增長肌肉」為主要目標，飲用「含咖啡因」的咖啡，實質效果會比選擇無咖啡因的品項來得更好。

不過，研究團隊也嚴正強調，目前尚無法武斷地認定「喝咖啡就能直接改變體型」。這兩者間的直接因果關係，以及咖啡因未來是否能做為對抗「肌少症」與「肥胖」的有效手段，仍有待後續更深入的臨床研究來加以證實。

咖啡

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