補充膳食纖維要天然 還要多喝水 破解6大常見錯誤

每人每天膳食纖維建議攝取量25至35公克。（圖／123RF）

●膳食纖維對健康的重要性幾乎無可取代，不僅幫助腸道順暢，還與心血管健康、血糖控制、體重管理密切相關。但問題是，多數人其實都吃不夠。一般建議成人每天應攝取約25至30克膳食纖維，但研究顯示，多數人平均只攝取約15至18克，遠低於標準。

那為什麼明明知道要吃膳食纖維，卻還是做不到？常見6大錯誤吃法如下：

1.被高纖標示誤導：

許多加工食品會標榜高纖，但實際上只是額外添加纖維成分，整體仍可能是高糖、高脂的產品。重點不在標示，而在食物本質優先選擇天然來源：豆類、全穀、蔬果、堅果。

2.以為全穀類就夠了：

把白飯換成糙米、白麵換成全麥是好的開始，但纖維量仍然有限。例如一碗糙米飯約1至2克纖維，而一顆蘋果約2至3克，距離每日建議量仍有差距，豆類、燕麥、堅果、種子才是關鍵補充來源。

3.一次吃太多纖維：

突然大幅增加攝取量，容易造成脹氣、腹痛、放屁增加，原因是腸道菌尚未適應。一般建議逐步增加，例如每週增加約5克的纖維。

4.吃纖維卻沒多喝水：

膳食纖維需要水分才能發揮作用。如果水分不足，反而可能導致便秘加重、腸道蠕動變慢。每日建議攝取約1500至2000毫升的水。

5.只吃固定幾種食物：

有些人每天都吃差不多的蔬菜水果，看似健康，其實不夠。腸道菌需要不同種類的纖維，建議多樣化攝取植物性食物，包含蔬菜、水果、豆類、全穀、堅果、種子。換言之， 不只追求30克，也要追求多樣性。

6.過度依賴纖維補充品：

纖維粉或纖維錠可以幫助補充，但通常只含單一或少數纖維種類，無法取代天然食物的完整營養。正確觀念是，補充品可作為輔助，但不能取代日常飲食。

那麼，如何正確補充纖維呢？有以下3大原則：

1.從天然食物開始，優先選擇：

．豆類（扁豆、鷹嘴豆、紅豆等）

．全穀類（燕麥、大麥、糙米）

．蔬菜水果

．堅果與種子

2.每一餐都加一點，小且幅增加，比一次暴增更有效，實際做法：

．早餐：燕麥＋水果＋堅果

．午餐：全穀主食＋豆類或蔬菜

．晚餐：多一份蔬菜＋全穀配菜

3.循序漸進＋補充水分，讓腸道慢慢適應，避免不適：

．每週逐步增加攝取量

．同時增加水分攝取