別急著沖馬桶 排便速度、顏色、形狀暗藏健康密碼

醫師提醒，便秘或腹瀉可能與慢性疾病風險有關，改善排便速度可透過調整日常生活習慣；示意圖。（圖／123RF）

●多數人觀察排便，會注意形狀或顏色，但近年研究發現，糞便在腸道停留的時間長短（腸道通過時間），可能也是影響健康的重要關鍵之一。

研究指出，排便太慢或太快，都可能與腸道菌變化、代謝狀態甚至部分慢性疾病風險存在關聯，顯示排便速度不只是舒適與否，更可能反映身體運作狀況。

腸道通過時間指的是食物從進入腸道到排出體外所需的時間，糞便在腸道停留較久，可能造成便秘；快速通過腸道通常是腹瀉。

研究發現，不同通過時間會影響腸道菌的組成與代謝方式。例如通過時間較慢時，腸道菌可能由原本分解醣類，轉為分解蛋白質，產生不同代謝物；而通過時間過快，則可能影響營養吸收與腸道平衡。

部分研究顯示，長期排便過慢或便秘，與代謝異常（如血糖或體重問題）、慢性發炎和神經退化疾病，例如帕金森氏症有關。

不過專家強調，這類研究多為觀察性研究，尚無法證實因果關係。例如帕金森氏症患者常出現便秘，可能是疾病早期影響腸道，而非便秘導致疾病。

為什麼排便速度會影響腸道？研究推測可能與腸道菌代謝有關，如果通過較慢，腸道菌可能產生不同代謝物，影響腸道環境與發炎反應；如果通過過快，食物與營養來不及吸收，影響身體利用效率。不過這些機制仍在研究中，尚未完全釐清。

雖然通過時間不容易直接測量，但可透過外觀初步判斷。臨床常用布里斯托大便分類作為參考：

．硬塊狀（第1～2型）：多為通過時間過慢

．條狀柔軟（第3～4型）：理想狀態

．水狀（第6～7型）：通過過快

也就是說，排便形狀其實是腸道速度的外在表現。

除了速度與形狀，顏色與氣味也可提供線索：

．紅色：可能與痔瘡或腸道出血有關

．黑色：可能與上消化道出血或藥物有關

．灰白色：可能與肝膽問題相關

氣味方面，糞便本來就會有味道，但若出現異常惡臭且持續，可能與腸道菌失衡或感染有關。若異常情況持續，應就醫排除如大腸癌等問題。

要維持理想的腸道通過時間，可從日常習慣調整：

1.攝取足夠膳食纖維像是蔬菜、水果、全穀類。

2.補充水分幫助糞便軟化、順利排出。

3.規律運動促進腸道蠕動。

4.養成固定排便習慣避免憋便。

5.適量攝取發酵食物例如優格、泡菜等。

若便秘或腹瀉持續數周未改善，建議就醫評估。

醫師提醒，想讓排便更順關鍵，適量攝取發酵食物例如優格、泡菜等有助改善；示意圖。（圖／123RF）