低鈉、護肝…預防水腫「4大飲食原則」要注意

營養師建議，飲食應掌握「低鈉、多水、高蛋白、護肝」4大原則，以幫助代謝循環、預防水腫情形；示意圖。（圖／123RF）

下班後發現襪痕過了一段時間還不散，或是早上起床覺得鞋子變緊，都可能是水腫警訊。營養師指出，部分水腫族群誤以為自己是「水喝太多」惹禍，甚至刻意減少飲水，這其實是常見迷思。除特定疾病因素外，規律喝水有助於促進整體循環和改善水腫；若想透過飲食預防水腫，則建議從「低鈉、多水、高蛋白、護肝」等4原則著手調整。

上班族 避免久站久坐

台灣李婉萍營養師整理出常見水腫原因。其中「周期性水腫」與生活型態有關，例如上班族習慣久站久坐、缺乏運動，有些人可能會觀察到自己下午容易有水腫情形。另外，有些女性經期前及經期期間可能出現局部水腫，通常於經期後逐漸消退；而懷孕女性也可能有水腫問題，因水分滯留可能使體重增加1.5公斤以上，多在白天發生，一般晚上休息後可逐漸緩解。

另外，由肝臟合成的血蛋白可調節人體滲透壓，若蛋白質攝取不足，可能引發低營養狀態，血蛋白缺乏連帶影響滲透壓，就可能造成水腫。

而肝硬化患者製造的白蛋白相對不足，血管中的水分和鈉可能滲透到腹腔及其他部位，使得下肢靜脈血液流動受阻，進而導致下肢水腫。

心、腎問題也可能引發水腫，心臟功能不足將影響血液回流，導致血液堆積於下肢，腎臟問題則與蛋白質流失或鹽分代謝功能受損有關，嚴重時可能造成全身性水腫。除此之外，常見原因還包括多由深層靜脈血栓引起的血管性水腫、與甲狀腺功能異常相關的黏液性水腫、因淋巴回流不全造成的淋巴水腫，以及多發於女性的脂肪筋膜疾病「脂肪水腫」。

營養師一日菜單建議

在飲食方面，李婉萍建議，應掌握「低鈉、多水、高蛋白、護肝」4大原則，以幫助代謝循環、預防水腫情形。與肝臟健康相關的食物包括莓果類、番茄等，飲品則有咖啡、洋甘菊，同時應避免高鈉的加工食品、油炸食物及精緻澱粉，更應避免食用來路不明的草藥或補品，以免增加肝腎負擔。

李婉萍提供一日飲食菜單建議：

早餐：藍莓無糖優格和鮮蔬生菜沙拉，搭配美式黑咖啡。

午餐：青醬嫩雞燉飯或蒜香雞胸義大利麵。

晚餐：蔬菜煎蛋捲（菠菜、蘑菇、彩椒），搭配番茄羅宋湯。

1狀況 建議就醫評估

針對是否該限制飲水，李婉萍指出，一般健康族群多屬於周期性水腫，反而應該適度補充水分，以促進血液循環。同時建議避免長時間維持相同姿勢，夜間可稍微墊高小腿，讓小腿高過心臟，以幫助血液回流，必要時也可使用彈性襪輔助。不過，她也提醒，若為心臟、腎臟或肝臟相關水腫，已屬疾病性代謝問題，水分攝取需依個別狀況，由醫師與營養師評估後給予建議。

此外，也可透過簡單方式進行居家自我評估。以食指按壓小腿兩側5至10秒，若回彈時間超過20秒，可能為重度或全身性水腫，建議尋求專業醫師檢查，確認是否與肝、腎、心臟等問題相關。

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