常常「加一點」芝麻 降血糖又整腸 研磨吃助吸收

黑芝麻含豐富營養素，具有潤腸、補鈣、助眠、降低心血管疾病等好處，研磨芝麻可最大化營養吸收與香氣。（圖／AI生成）

芝麻富含能穩定血糖、支援更年期健康、促進腸道蠕動的營養成分，如果只是隨意撒在料理上，效果往往大打折扣。日本 營養師介紹經由正確食用方法與「加一點」習慣，就能讓芝麻成為美容與健康的有力後盾。

然而，芝麻雖營養豐富，但整粒難以消化吸收，直接將整粒芝麻拿去料理，會讓多數營養隨排泄物流失。建議使用研磨芝麻，可最大化營養吸收與香氣。

3大健康力量

1.有助穩定血糖、減輕肝臟疲勞

芝麻特有的多酚成分「芝麻素」（Sesamin）與「芝麻酚」（Sesamol），能協助糖與脂質代謝，緩和餐後血糖上升，同時活化肝臟解毒酵素，減輕疲勞感。對於容易疲累、愛吃甜食的人特別適合。

2.支援女性荷爾蒙平衡

芝麻中的「芝麻木酚素」（Sesamin Lignan）具有類似女性荷爾蒙的作用，對改善更年期不適、調節荷爾蒙平衡有幫助，並有助於預防骨質疏鬆、緩解經前症候群。

3.食物纖維促進腸道健康

每大匙芝麻含約1.2克食物纖維，以不溶性纖維為主，可刺激腸蠕動、促進排便，並改善腸內菌相，間接幫助肌膚健康。

3種簡單吃法

1.早餐無糖優格+芝麻+蜂蜜：穩定血糖、調整腸道環境、促進美肌。

2.納豆或涼拌豆腐+芝麻：大豆異黃酮與芝麻木酚素能調節經前症候群和緩解更年期症狀，雙重支持女性健康。

3.湯品或味噌湯加入芝麻：增加飽足感，協助血糖控制。