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4種睡眠異常現象 恐是失智症警訊

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睡眠習慣和品質與大腦健康息息相關，兩者相互影響，若身體出現一種或多種慢性睡眠障礙...
睡眠習慣和品質與大腦健康息息相關，兩者相互影響，若身體出現一種或多種慢性睡眠障礙時，可能是有包含失智症等更深層問題的跡象；示意圖。(圖／123RF)

睡眠習慣和品質與大腦健康息息相關，兩者相互影響，若身體出現一種或多種慢性睡眠障礙時，可能是有包含失智症等更深層問題的跡象。若睡眠障礙持續發生甚至變嚴重，特別是記憶力出現變化或日常生活管理有困難，務必諮詢神經科醫師，若只是睡眠受干擾沒有其他副作用，諮詢睡眠專家找出解方即可。

哈芬登郵報（Huff Post）報導，耶魯大學醫學院神經內科助理教授費沙拉基查德（Arman Fesharaki-Zadeh）說，睡眠障礙，特別是深度睡眠受損和失智症的發展有強烈關聯，睡眠結構的改變如深度睡眠的減少，是神經組織退化疾病的早期生物標記。

大腦中的膠淋巴系統（glymphatic system）會在睡眠時清除代謝廢物，這些有害代謝產物包括β澱粉樣蛋白（amyloid beta），是失智症發展時會堆積在腦部的蛋白質，因此若出現睡眠障礙，導致睡和醒的周期被顯著改變，身體可能在發出早期預警訊號。

費沙拉基查德說，記憶在大腦中形成分為編碼、儲存和檢索三階段，儲存主要依賴深度睡眠和快速眼動睡眠，能穩定和整合新獲得的訊息，睡眠中斷且若特別是發生於儲存階段會導致持續記憶障礙。

神經科醫師康恩（Rob Nawaz Khan）說，失智症會影響多種大腦功能，疾病初期會擾亂生理時鐘和正常的睡眠結構。專家說包括嚴重失眠等四項睡眠問題，可能是失智症的徵兆。

第一是嚴重失眠。偶爾輕微失眠無須擔憂，新出現的嚴重失眠包括入睡和保持睡眠異常困難、日間極度疲累和頻繁且異常的情緒波動。神經科醫師米安（Fawad Mian）說，在阿茲海默症中入睡困難等都很常見，因為腦部調節睡眠和清醒周期的網路逐漸退化。

第二是入睡時間異常。晝夜節律調節我們每日清醒、警覺和疲倦的模式，當節律被打亂時身體就無法和環境同步，讓人可能白天睡更多、晚上很清醒，這些變化通常伴隨意識混亂和行為改變，米安說這是因為神經退化性疾病會影響大腦的生理時鐘。

米安說，將夢境內容演繹出來又稱「快速動眼期行為障礙」（REM behavior disorder），是特定失智症如路易體失智症（Lewy body dementia）或帕金森氏症的前兆，這種情況發生在記憶力症狀的前幾年，因為做夢時控制肌肉癱瘓的腦幹區域很早就受影響。

最後是夜間四處徘徊，若晚上起床在家中遊蕩並常感到困惑，這可能是失智症的徵兆。這時身體的晝夜節律已被打亂，身體感到躁動有時甚至痛苦，腦部在夜間更活躍因此睡眠不足，大腦得不到足夠休息，清除代謝廢物的能力下降，時間久了認知就衰退。

耶魯大學

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