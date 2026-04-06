我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

消除小腹關鍵在坐姿 抬手臂能消腫

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，透過調整骨盆與坐姿，再搭配簡單伸展，能有效啟動下腹肌群，逐步改善小腹過...
專家提醒，透過調整骨盆與坐姿，再搭配簡單伸展，能有效啟動下腹肌群，逐步改善小腹過大的問題。；示意圖。（圖／123RF）

許多人即使長年做腹肌運動，仍無法改善小腹凸出的問題，其實關鍵可能不在運動量，而是每天不自覺的坐姿習慣。私人健身教練伊藤在yoga journal指出，透過調整骨盆與坐姿，再搭配簡單伸展，就能有效啟動下腹肌群，逐步改善小腹問題。

伊藤表示，即使努力做腹肌運動或各種訓練，下腹仍然無法改善的人，問題可能出在平常的坐姿。許多人習慣整個人往後靠在椅背上，臀部往前滑著坐，或者是讓腰部往後塌陷，呈現駝背的姿勢。這些坐姿會讓骨盆向後傾斜（骨盆後傾），導致腹部與腰部周圍的肌肉幾乎沒有被使用，同時也會增加腰部負擔，甚至釀成腰痛。

尤其是長時間久坐的人，更容易出現姿勢崩壞的情況。因此，除了檢視上述坐姿，也要避免長時間維持同一姿勢不動。

要改善坐姿，最重要的是了解自己的坐骨位置。坐在椅子上時，可以將手放在臀部下方，確認坐骨是否確實接觸椅面，以及坐骨是否與地面呈垂直狀態。當坐骨垂直時，骨盆會自然立起來，有些人會感覺腰部微微前彎，但關鍵在於坐骨的位置。當雙側坐骨穩定立起，自然就能維持良好姿勢。

接著進行的運動，是幫助維持這個坐姿的體側伸展。透過將身體往上延伸，可以讓坐姿更輕鬆，也更容易讓坐骨保持正確位置。動作時要想像對抗重力，把整個身體往上拉長。

這些看似微小的習慣累積，正是改善下腹凸出的關鍵。建議在日常生活中隨時留意坐骨位置，持續練習，會逐漸感受到下腹的變化。

坐骨立起改善困擾的體側伸展：

1.單側手臂上舉

此時雙側坐骨都要貼穩椅面，維持軀幹穩定不歪斜，再將手臂抬起。

2.體側伸展

吸氣後吐氣，同時將身體側邊延伸，維持三秒。想像從骨盆開始拉長側腰。左右各連續進行五次。

上一則

吃止痛藥小心「傷腎」 專家：保健食品也別過量

延伸閱讀

早睡白天仍疲憊 中醫師：慢走、伸展防「春睏」

早睡白天仍疲憊 中醫師：慢走、伸展防「春睏」
聰明喝水「消水腫」白天多喝、晚上少喝

聰明喝水「消水腫」白天多喝、晚上少喝
單純散步還不夠 長者最佳走路訓練要加登階、甩臂、高抬腿

單純散步還不夠 長者最佳走路訓練要加登階、甩臂、高抬腿
喝熱水能促消化？醫師：水溫影響不大

喝熱水能促消化？醫師：水溫影響不大

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
只要掌握自身體況、體重與飲食之間變化趨勢，高齡女性也可透過規律作息與運動成功減重；示意圖。（圖／123RF）

65歲婦起床後堅持兩件事不偷懶 2年瘦21公斤

2026-03-31 02:00
美國腸胃科醫師指出，旅遊腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險。圖為曼谷旅遊示意圖。（路透）

出國最怕拉肚子 醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷訣竅

2026-03-31 05:53
季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀。Image by Corina from Pixabay

🎙️花粉過敏來襲 為什麼有人一年比一年難受

2026-03-31 09:35
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
近期手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）在全球引發熱潮，許多民眾為了種花勤走路。且國外研究顯示有效降低年長者全因死亡率及心血管疾病。（本報資料照片）

為種花勤走路皮克敏全球爆紅 研究指1周走4000步降心血管風險

2026-04-04 18:53

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避