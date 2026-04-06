消除小腹關鍵在坐姿 抬手臂能消腫

專家提醒，透過調整骨盆與坐姿，再搭配簡單伸展，能有效啟動下腹肌群，逐步改善小腹過大的問題。；示意圖。（圖／123RF）

許多人即使長年做腹肌運動，仍無法改善小腹凸出的問題，其實關鍵可能不在運動量，而是每天不自覺的坐姿習慣。私人健身教練伊藤在yoga journal指出，透過調整骨盆與坐姿，再搭配簡單伸展，就能有效啟動下腹肌群，逐步改善小腹問題。

伊藤表示，即使努力做腹肌運動或各種訓練，下腹仍然無法改善的人，問題可能出在平常的坐姿。許多人習慣整個人往後靠在椅背上，臀部往前滑著坐，或者是讓腰部往後塌陷，呈現駝背的姿勢。這些坐姿會讓骨盆向後傾斜（骨盆後傾），導致腹部與腰部周圍的肌肉幾乎沒有被使用，同時也會增加腰部負擔，甚至釀成腰痛。

尤其是長時間久坐的人，更容易出現姿勢崩壞的情況。因此，除了檢視上述坐姿，也要避免長時間維持同一姿勢不動。

要改善坐姿，最重要的是了解自己的坐骨位置。坐在椅子上時，可以將手放在臀部下方，確認坐骨是否確實接觸椅面，以及坐骨是否與地面呈垂直狀態。當坐骨垂直時，骨盆會自然立起來，有些人會感覺腰部微微前彎，但關鍵在於坐骨的位置。當雙側坐骨穩定立起，自然就能維持良好姿勢。

接著進行的運動，是幫助維持這個坐姿的體側伸展。透過將身體往上延伸，可以讓坐姿更輕鬆，也更容易讓坐骨保持正確位置。動作時要想像對抗重力，把整個身體往上拉長。

這些看似微小的習慣累積，正是改善下腹凸出的關鍵。建議在日常生活中隨時留意坐骨位置，持續練習，會逐漸感受到下腹的變化。

坐骨立起改善困擾的體側伸展：

1.單側手臂上舉

此時雙側坐骨都要貼穩椅面，維持軀幹穩定不歪斜，再將手臂抬起。

2.體側伸展

吸氣後吐氣，同時將身體側邊延伸，維持三秒。想像從骨盆開始拉長側腰。左右各連續進行五次。