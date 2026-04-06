重視功能年齡 切割5風險因子延緩老化

老人關鍵不在實際年齡，而在於身體功能是否維持正常，想延緩老化，必需持續讓身體與大腦保持運作；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，身體老化在所難免，但真正拉開差距的是「是否出現病態性老化」。日本同志社大學生命醫科學研究所教授米井嘉一指出，關鍵不在實際年齡，而在於身體功能是否維持正常。透過檢視生活習慣並改善五大風險因子，可以有效延緩老化，延長健康壽命。

如何預防病態性老化？米井嘉一認為，從預防醫學的角度來看，「實際年齡」並沒有太大意義，真正重要的是身體功能是否維持正常，也就是所謂的「功能年齡」。導致身體機能下降、引發病態性老化的主因是生活習慣的紊亂。

人終究會隨著年齡老化，身體各部位逐漸出現功能性衰退，也不可避免地面臨慢性病等問題。即使現今平均壽命愈來愈長，但許多人在40至50歲時，就經常出現容易疲倦、提不起勁、身體沉重等各種不適症狀。

針對百歲以上長者（人瑞）的研究顯示，70至80歲族群的糖尿病盛行率約為20％，但百壽者僅約6％，顯著偏低。這說明人類的老化存在「平衡差異」，有些人老化較健康，有些則偏向病態。

身體機能深受生活習慣影響。暴飲暴食、缺乏運動、睡眠不足等，如果只是短期影響不大，但長期累積，就會在中年開始顯現為不適、疾病與老化徵兆。這種因生活習慣惡化而導致的，就是病態性老化。

病態性老化可用四個關鍵詞來描述：

生鏽：指氧化作用。

萎縮：內分泌功能下降，荷爾蒙減少。

風化：意志力與精神力減退。

變黃（焦化）：糖化作用，糖與蛋白質結合產生AGEs（晚期糖化終產物）。

當體內出現這些變化時，就代表病態性老化正在進行。

雖然老化與遺傳有關，但其影響僅約一成，其餘九成來自生活習慣。基因具有開關機制，會在「年輕模式」與「老化模式」之間切換。當老化模式啟動時，身體容易出現各種不適，例如中年後更容易感覺疼痛或搔癢，是因相關基因開始活躍；局部發炎也更容易發生，對壓力的耐受力也會下降。

而生活習慣越混亂，基因切換至老化模式的速度就越快。因此，越早建立良好生活習慣，就越能延緩老化。造成病態性老化的核心仍是生活習慣，其中又以飲食、運動、睡眠三大要素最為重要，只要其中一項失衡，就會提高老化風險。此外，每個人的弱點不同，老化進程也會不同。主要有以下五大危險因子：

1.氧化壓力

由活性氧引起，使身體「生鏽」，並引發連鎖傷害。

2.糖化壓力

糖與蛋白質結合產生AGEs，導致身體各處機能異常。

3.身心壓力

來自工作、人際關係等。壓力會促使壓力荷爾蒙分泌，導致血糖與血壓上升，長期下來形成慢性疾病。

4.免疫壓力

免疫力下降，容易感染或重症化。且與其他壓力（如糖化、心理壓力）互相影響。

5.生活習慣問題

包含飲食、運動、睡眠，以及吸菸、過量飲酒、過度忙碌等。吸菸會增加氧化壓力，飲酒則會促進糖化。

這些因子彼此相互影響，可能引發連鎖反應。通常會從個人最脆弱的部分開始老化，因此改善時也應優先針對風險最高的項目。例如，如果飲食中糖分與脂肪過多、蛋白質不足，就應先調整營養比例；若飲食正常但狀況仍差，可能是運動不足，此時可以增加散步或伸展；也可透過改善睡眠或戒菸來降低風險。

在改善生活習慣、預防病態性老化時，最不應該做的就是「過度安靜不動」，因為怕累、覺得麻煩而不活動，或懶得出門、不想與人互動、因關節不適避免行走，這些行為都會加速退化。

人體會依據使用頻率來判斷哪些功能是「必要的」，只要持續使用，肌肉、骨骼與各種生理機能就會透過新陳代謝維持狀態；但若長期不使用，就會被判定為不需要，進而逐漸退化。大腦也不例外，活動減少會降低神經刺激，導致神經細胞減少，使身心更快走向病態性老化。

因此，想延緩老化，最重要的不是單一保養，而是持續讓身體與大腦「保持運作」，並從生活習慣中逐一排除風險因子。