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連皮吃最好 紅、綠葡萄營養差在哪？抗氧化力有差嗎？

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營養師提醒，綠葡萄與紅葡萄在熱量、碳水化合物、纖維及維生素含量上極為相似，但不同...
營養師提醒，綠葡萄與紅葡萄在熱量、碳水化合物、纖維及維生素含量上極為相似，但不同顏色的葡萄在核心抗氧化成分上仍有差異；示意圖。（圖／123RF）

常被視為「健康甜點」的葡萄是很多人喜歡吃的水果，葡萄顏色及種類多，大家最常吃的則以紅葡萄、綠葡萄為主，而你可能想問，紅葡萄、綠葡萄到底差在哪？抗氧化、熱量、血糖影響誰比較好？以下針對紅、綠葡萄營養差異比較。而不管吃哪一種，記得要連皮吃。

葡萄不僅是地中海飲食與麥得（MIND）飲食中的明星食材，更被譽為「天然的抗氧化劑寶庫」。然而面對賣場裡琳瑯滿目的紅、綠、黑葡萄，消費者常困惑於營養差異。

營養師指出，綠葡萄與紅葡萄在熱量、碳水化合物、纖維及維生素含量上極為相似，主要差異在於抗氧化物質多寡。雖然所有葡萄都含有黃酮醇、酚酸與單寧，但不同顏色的葡萄在核心抗氧化成分上仍有差異。

黑與紅葡萄：紅葡萄與黑葡萄的深色外皮富含花青素，這是一種強效抗氧化劑，能維持動脈彈性並改善膽固醇指標。此外，深色葡萄也是白藜蘆醇的主要來源，有助於促進一氧化氮生成以擴張血管、降低血壓。

綠葡萄：綠葡萄雖不含花青素，抗氧化強度略低於紅葡萄與黑葡萄。但它富含類黃酮（特別是黃烷醇），這類化合物經腸道菌群分解後能發揮顯著的抗發炎功效，有助於強化免疫系統，降低冠狀動脈疾病風險。

簡單而言，如要追求抗氧化最大化，黑葡萄與紅葡萄是首選；若需微調碳水攝取，就吃綠葡萄。

吃葡萄對身體兩大系統的保健益處最為明顯。一是心血管系統，葡萄中的多酚類物質能清除體內自由基，減輕慢性發炎。研究顯示，花青素與白藜蘆醇能有效降低「壞」膽固醇（LDL），預防動脈粥狀硬化。再者是大腦神經系統，抗氧化劑能對抗氧化壓力與發炎，這兩者是導致認知老化的主因。

此外，葡萄不但能穩血糖、抗老化，也對眼睛、骨骼的健康有幫助，還能改善睡眠，好處很多。

然而，葡萄重要的營養成分主要集中在「葡萄皮」，而不是果肉。 也就是說，如果吃葡萄不吃皮，等於把最重要的營養給丟掉了。此外，葡萄小小顆的很好入口，也因此常不知不覺吃過量，但葡萄也算高糖水果，糖含量比藍莓高將近一倍，吃太多可能會讓血糖快速上升，糖尿病患者需注意節制。

想要最大化攝取葡萄的營養，請掌握以下三個原則：

1.整顆食用：葡萄皮中的白藜蘆醇含量比果肉更豐富。表面的白色粉末是天然「果粉」，能保護果實並含有膳食纖維，清洗後連皮吃下最健康。不小心吞下的葡萄籽含有豐富纖維，能作為益生菌的養分，幫助腸道蠕動。

2.控糖策略：葡萄的天然糖分較高。糖尿病患者或需控糖者，建議搭配蛋白質（如起司）或優質脂肪（如堅果）一起食用，以延緩消化速度、避免血糖驟升。

3.運動前後：葡萄是絕佳的運動前點心，其快速消化的碳水化合物能即時提供能量。

總之，無論選擇哪種顏色的葡萄吃，維持適量並連皮食用，才是獲得健康全效益的最佳吃法。

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