焦慮不只影響心理 看懂身體4警訊 練習5方法緩解
你是否經常感到莫名緊張，或對未來充滿不確定感？
專家指出，焦慮是一種人類本能，提醒我們注意潛在威脅。然而，現代社會中的工作壓力、家庭責任、健康擔憂及全球事件，使焦慮程度比以往更高。
當焦慮無法收斂，甚至影響日常生活，就需要尋找有效管理方式。
免疫力降 心血管易病變
焦慮會觸發大腦的杏仁核，這是恐懼與警覺中心。
一個簡單的念頭就可能啟動「戰或逃」反應，使心跳加速、肌肉緊繃、呼吸急促。此時，負責理性思考與決策的前額葉皮質也會暫時下線，讓人更容易陷入反覆地擔憂。
長期焦慮不僅影響心理，也會改變身體健康，四個身體症狀警訊包含肌肉緊繃、免疫力下降、睡眠質量受損，甚至可能增加心血管風險。
中年人尤其容易受到焦慮困擾。特別是女性更年期或男性睪固酮下降，都可能提升焦慮感。
此外，中年這個階段的人生角色變化，例如孩子獨立、職場轉型或對未來的不確定，也會加重心理負擔。
焦慮並非全然負面。它本是人體保護機制，提醒我們警覺危險。但是當焦慮過度，它會控制你的行動，使生活陷入持續的緊張與不安。
要管理焦慮，首先要認識身體訊號。焦慮會在不同人身上呈現不同症狀，例如心跳加速、頭痛、胃部不適或流汗。
定期進行身體掃描（從頭到腳感受各部位狀態），能幫助你更快察覺身體中的焦慮跡象。
5方法緩解焦慮
1.深呼吸與放鬆
．緩慢深吸、緩慢呼氣，幫助身體放鬆
．可嘗試盒式呼吸（又稱4444呼吸法）、478呼吸法或交替鼻孔呼吸
2.挑戰與重塑焦慮思維
．將焦慮念頭視為想法而非事實
．審視事件的真實影響，避免過度放大
．使用正向語句例如「我在此刻安全」、「事情會過去」
3.感官專注 「54321」技巧回到當下
．看到5件事物
．觸摸4件物品
．聽到3個聲音
．嗅到2種氣味
．嘗到1種味道
4.生活習慣調整
．保持充足睡眠、均衡飲食、適量運動
．減少咖啡因與酒精攝入
．限制過度刷新聞或社群媒體
5.建立支持系統
．與親友或心理健康專業人士保持聯繫
．分享焦慮經驗，避免孤立
．焦慮不是敵人，而是盟友
正確認識焦慮 當作提醒
正確認識焦慮，可以把它當作提醒，而非控制你的力量。建立健康習慣、調整思維、關注身體訊號，你會發現焦慮不再是阻礙，而是生活中的一種訊號，指引你更好地照顧自己。
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