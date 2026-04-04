焦慮不只影響心理 看懂身體4警訊 練習5方法緩解

醫師提醒，長期焦慮會導致免疫力下降及心血管風險，了解焦慮身體訊號並採取有效管理策略能幫助緩解情緒；示意圖。（圖／123RF）

你是否經常感到莫名緊張，或對未來充滿不確定感？

專家指出，焦慮是一種人類本能，提醒我們注意潛在威脅。然而，現代社會中的工作壓力、家庭責任、健康擔憂及全球事件，使焦慮程度比以往更高。

當焦慮無法收斂，甚至影響日常生活，就需要尋找有效管理方式。

免疫力降 心血管易病變

焦慮會觸發大腦的杏仁核，這是恐懼與警覺中心。

一個簡單的念頭就可能啟動「戰或逃」反應，使心跳加速、肌肉緊繃、呼吸急促。此時，負責理性思考與決策的前額葉皮質也會暫時下線，讓人更容易陷入反覆地擔憂。

長期焦慮不僅影響心理，也會改變身體健康，四個身體症狀警訊包含肌肉緊繃、免疫力下降、睡眠質量受損，甚至可能增加心血管風險。

中年人尤其容易受到焦慮困擾。特別是女性更年期或男性睪固酮下降，都可能提升焦慮感。

此外，中年這個階段的人生角色變化，例如孩子獨立、職場轉型或對未來的不確定，也會加重心理負擔。

焦慮並非全然負面。它本是人體保護機制，提醒我們警覺危險。但是當焦慮過度，它會控制你的行動，使生活陷入持續的緊張與不安。

要管理焦慮，首先要認識身體訊號。焦慮會在不同人身上呈現不同症狀，例如心跳加速、頭痛、胃部不適或流汗。

定期進行身體掃描（從頭到腳感受各部位狀態），能幫助你更快察覺身體中的焦慮跡象。

5方法緩解焦慮

1.深呼吸與放鬆

．緩慢深吸、緩慢呼氣，幫助身體放鬆

．可嘗試盒式呼吸（又稱4444呼吸法）、478呼吸法或交替鼻孔呼吸

2.挑戰與重塑焦慮思維

．將焦慮念頭視為想法而非事實

．審視事件的真實影響，避免過度放大

．使用正向語句例如「我在此刻安全」、「事情會過去」

3.感官專注 「54321」技巧回到當下

．看到5件事物

．觸摸4件物品

．聽到3個聲音

．嗅到2種氣味

．嘗到1種味道

4.生活習慣調整

．保持充足睡眠、均衡飲食、適量運動

．減少咖啡因與酒精攝入

．限制過度刷新聞或社群媒體

5.建立支持系統

．與親友或心理健康專業人士保持聯繫

．分享焦慮經驗，避免孤立

．焦慮不是敵人，而是盟友

正確認識焦慮 當作提醒

正確認識焦慮，可以把它當作提醒，而非控制你的力量。建立健康習慣、調整思維、關注身體訊號，你會發現焦慮不再是阻礙，而是生活中的一種訊號，指引你更好地照顧自己。