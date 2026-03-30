研究：負能量真的會讓人老 加速細胞早衰、偷走青春

醫師提醒，若長期處於充滿批評、指責、情緒勒索的人際關係中，不僅有損心理健康，細胞老化的速度也會顯著加快；示意圖。（圖／123RF）

在兒童暴力與家庭破裂的國際期刊的研究發現，目睹家庭衝突的孩子，其口腔黏膜細胞的端粒明顯較短，也就是有毒關係比病毒更會「吃掉」年少青春。不只是孩童，成年人若長期處於充滿批評、指責、情緒勒索的人際關係中，細胞老化的速度也會顯著加快。當身邊總有些親友不斷傳遞負面情緒、製造壓力，自己可能不只是心情不好，這些負能量正在從細胞層次侵蝕健康與壽命。

人體染色體末端有一段稱為「端粒」的DNA結構，就像鞋帶末端的塑膠頭，保護著染色體不會散開受損。每次細胞分裂時，端粒就會縮短些，當端粒短到無法再保護染色體時，細胞就會停止分裂而進入老化狀態。新生兒的端粒長度最多，隨著年紀增加開始下降，這個逐漸縮短的過程正是變老的分子機制。研究發現，端粒長度不只受年齡影響，也會被後天的壓力和生活習慣改變。

台灣台安醫院心身醫學科鄭楚玄表示，長期處於負面人際關係中的人，體內會持續分泌壓力荷爾蒙皮質醇，提高氧化壓力並抑制端粒酶活性，導致端粒縮短。而容易悲觀、憤怒、對他人懷有敵意的人，擁有短端粒的機率明顯較高；所以負面思考模式如敵意、壓抑思想、反覆思慮，不僅造成情緒痛苦還會與端粒健康直接相關，進而加速全身細胞老化。

鄭楚玄提醒，「有毒關係」往往充斥著批評、羞辱、貶低與情緒操控，引起受害者的憂鬱、焦慮等精神症狀，因而導致慢性壓力在細胞層次留下永久的傷害印記。

鄭楚玄指出，可以透過改變生活方式來保護端粒，延緩老化進程。例如：採取較健康生活方式的人，包括適當運動、以植物為主的飲食、降低壓力的養生之道；還有適度的有氧耐力運動，一次45分鐘、每周3次。除飲食與運動，心理健康對端粒保護同樣關鍵，若能保持良好社交關係、定期靜心冥想，都能有效維護端粒健康。

鄭楚玄提醒，要多自我覺察是否長期處於不快樂、感到壓力的關係中，無論是家人、伴侶或朋友，也都可以重新思考這段關係的健康程度。健康的關係應該是平等對待、相互尊重，讓彼此在關係中獲得支持與成長，而非不斷批評、控制或情緒勒索。學會為自己設立界線，拒絕那些持續傳遞負能量、感到焦慮與自我懷疑的互動模式，不僅能保護心理健康，更能從細胞層次延緩老化。記住，自己的快樂不應建立在別人身上，而保護遠離有毒關係，正是為健康與長壽做出的最佳投資。(本文由「NOW健康」提供)