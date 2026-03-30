我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」

40歲日女星滿島光宣布懷孕閃婚 另一半是「天菜男模」

清潔專家：浴室牙刷杯是細菌溫床 比馬桶還髒

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，牙刷杯是家中排行第三髒的物品，甚至比馬桶還髒，清潔專家建議定期清潔；示...
研究顯示，牙刷杯是家中排行第三髒的物品，甚至比馬桶還髒，清潔專家建議定期清潔；示意圖。(圖／123RF)

說到浴室最髒的物品，很多人會想到馬桶，也因此經常刷洗馬桶，但專家說放牙刷的杯子才是最髒，是家中僅次洗碗海綿和廚房水槽第三髒的物品，將近三成的牙刷杯被發現含有大腸桿菌群，建議每周清潔，也要定期更換牙刷。

Real Simple報導，美國國家衛生基金會（NSF）的研究顯示，牙刷杯是家中第三髒的物品，前面兩個分別是洗碗海綿和廚房水槽，約27%的牙刷杯被發現有大腸桿菌群，是一類包含大腸桿菌和沙門氏菌的細菌，也是糞便汙染的指標，非常噁心。

一名擔任房務員超過15年的專業清潔人員在Reddit討論串留言，牙刷杯是浴室裡需要清潔的物品中最噁心的，每個人都應該趕快檢查自己的牙刷杯。

這名清潔專業人員說，多年來他清潔那些杯子時有時候聞到的氣味真的讓他難以忍受，他呼籲大家快檢查自己的牙刷杯，檢查時如果情況讓自己「靈魂出竅」，那就快把那噁心的東西丟掉。

不過牙刷杯髒了也不是只能丟掉，用對方式清潔，清理過的牙刷杯還是能繼續使用。最簡單的清潔方式之一是丟進洗碗機一起洗，把這件事納入每周清潔例行公事之一，洗碗時把牙刷杯放進一起洗，就能避免裡面藏汙納垢。

有網友在Reddit分享很多人用但令人意想不到的方式，就是用假牙清潔錠清洗；把牙刷杯裝滿水後按照包裝說明放入一顆清潔錠，浸泡一些時間，泡好後用水沖乾淨，再用乾淨的布把殘留的汙垢擦乾淨即可；若沒有假牙清潔錠，也可以倒入漱口水，靜置幾分鐘進行消毒。

若牙刷杯是壁掛式，無法放進洗碗機也無法裝漱口水，可以用熱肥皂水擦拭，務必清理上面任何可能藏汙納垢的縫隙和角落。

上述的方法其中一種應該能讓牙刷杯恢復如新，若用了上述清潔方法還是有異味或是有明顯髒汙，建議更換新的牙刷杯。保持牙刷乾淨和保持牙刷杯乾淨一樣重要，建議每周至少消毒牙刷一次，每三至四個月更換一次牙刷。

上一則

忙到沒時間感冒、假日一放鬆就生病 醫揭「休閒病」真相

延伸閱讀

無意識習慣其實很傷 牙醫師示警快改掉9個用牙壞習慣

無意識習慣其實很傷 牙醫師示警快改掉9個用牙壞習慣
你知道嗎／毛巾容易滋生細菌？ 一次性「植製巾」興起

你知道嗎／毛巾容易滋生細菌？ 一次性「植製巾」興起
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
顧客丟棄物有夠噁...賣場員工揭最討厭的手推車使用習慣

顧客丟棄物有夠噁...賣場員工揭最討厭的手推車使用習慣

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症。示意圖。本報資料照片 劉沁娥

🎙️越來越多人眼前飄黑影…飛蚊症成因大公開 這些族群最危險

2026-03-24 09:35
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。（本報資料照片）

前立委郭正亮直播眼歪嘴斜 醫揭面癱5前兆 流感也要小心

2026-03-26 04:56
腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
酪梨營養密度高，有助血糖與心血管健康，有4種方法可準確判斷果實是否成熟了沒？（圖／123RF）

酪梨有助心血管健康 何時吃最好 4方法準確判斷熟了沒

2026-03-22 02:00

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯