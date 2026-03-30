單純散步還不夠 長者最佳走路訓練要加登階、甩臂、高抬腿

資深教練提醒，為增進心肺耐力又能訓練肌力與平衡，除了單純走路，還可以融入登階、甩手臂與高抬腿等動作；示意圖。(圖／123RF)

步行是低衝擊、門檻低的運動，對抗老化大有助益，可以改善關節活動度、避免骨質疏鬆並對心臟有益，每天走30分鐘就能降低20到40%的中風機率。不過新手或休息一陣子重返訓練的人可能會不知從何開始，資深教練表示，除了單純走路，還可以融入登階、甩手臂與高抬腿等動作，增進心肺耐力又能訓練肌力與平衡，降低跌倒風險，不妨從今日開始一步步累積健康資本。

Tom's Guide報導，61歲的治療師兼私人教練戈吉斯（Arlette Godges）說，與其單純出門散步，她會建議長者加入徒手運動，能同時訓練肌力和體能。訓練內容包含10次5組的登階運動、甩手臂30秒和休息30秒交替做5分鐘、高抬腿踏步30秒和休息30秒交替做5分鐘、快走30秒和正常速度行走10分鐘交替進行、跨10次大步並交替以20步正常步伐重複5次，總時間為45分鐘。

如果一開始覺得要走45分鐘太困難，可以將上述訓練內容拆解，減少每項運動的時間，只做一至兩分鐘，而非五分鐘。進行任一項運動時記得讓核心肌群出力，想像自己要被人打一拳般收緊身體中段。

上年紀後，注重維持骨密度和健康顯得更重要，而走路是絕佳的運動方式。走路帶來的衝擊可以刺激體內的成骨細胞，降低骨折和意外跌倒的風險。登階和踏步屬於單側動作，一次訓練身體的其中一邊，這有助於改善身體兩邊不平衡，因為每個人通常都會有慣用側，解決不平衡的問題能改善整體平衡並降低跌倒風險。

除此之外，與一般走路相比，上述訓練可以燃燒更多卡路里，如果是為了減肥而走路，最好的方法是運動搭配熱量赤字飲食，換句話說就是需要燃燒大於攝取量的卡路里。

提醒如果是剛重返運動，或有特定傷病者，最好先尋求合格專業人士的個人化建議，雖然步行運動對大多數人都很安全，不過走路過程中一旦感到疼痛應立即停止。