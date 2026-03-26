規律中等強度運動 降低乳癌復發風險

運動對乳癌術後很重要，病友可以安全、漸進的方式恢復體能，健走是很好的選擇；示意圖。（圖／123RF）

隨著醫療進步，早期乳癌 5年存活率高達九成五以上，但術後仍約有兩成患者面臨復發風險。台灣基隆長庚倡議乳癌術後運動的重要性，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。

臨床觀察發現，許多病友在完成手術與化療後，因體力下降、肌力流失及心理壓力而逐漸減少活動量，長期下來更可能出現「癌後肌少症」，嚴重影響代謝與生活品質。

基隆長庚醫院一般外科醫師李春輝號召成立「基隆市粉紅火鶴乳癌關懷協會」，希望串連醫療團隊、乳癌研究、病友團體與社會資源，建立資源共享平台，提升大基隆地區乳癌的照護品質和研究成效。

李春輝說，運動不是附加選項，而是乳癌治療的重要一環，可以說是「運動處方」。基隆長庚指出，國際研究顯示規律的中等強度運動，可降低乳癌復發風險約20%至30%，並有效改善疲勞、憂鬱情緒與淋巴水腫等常見術後困擾。

60歲的林姓婦人，4年前在新冠肺炎疫情期間確診乳癌，住院治療前須接受PCR採檢，等待結果的過程格外煎熬。入院後也因防疫規定幾乎只能待在醫院裡，身心壓力相當大，一度陷入低潮。

她說，還好家人支持，加上李春輝醫師及個案管理師謝小姐的鼓勵，她開始從每天10至20分鐘的散步做起，逐漸加入簡單肌力訓練，同時透過均衡飲食補充優質蛋白質，雙管齊下讓體力逐漸恢復，心情也變得開朗。