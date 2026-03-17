醫：絕不建議吃安眠藥 最多開一周

醫師提醒，安眠藥不能從根解決失眠，必須配合認其他治療；示意圖。（圖／123RF）

安眠藥是不少人仰賴的藥物，不過，經常在媒體向大眾解析各種健康議題的全科醫師阿米爾汗（Dr Amir Khan）坦言，他絕不建議使用安眠藥，因為可能帶來潛在風險與不良後果。

阿米爾汗在與Cherry Healey共同主持的Podcast節目中分享這項觀點。當時兩人討論睡眠議題，談到許多人難以一夜好眠，阿米爾汗被問到何時應該使用安眠藥，他回答：「我會說永遠不要，絕對不要使用安眠藥。」

他進一步解釋：「很多人會說我有失眠，我需要安眠藥，但其實你更需要的可能是認知行為治療與精神科專業協助，找出為何睡不著，以及能夠如何改善。」

阿米爾汗揭露唯一可能開立安眠藥的情況，但這非常少見，就是遇到急性事件，例如家人過世或經歷重大創傷，導致完全無法入睡。他表示：「即便如此，我也絕不會開超過一周。因為這類藥物高度成癮，會產生耐受性，而且服用後的睡眠品質無法進入真正需要的深層快速動眼期睡眠，無法讓人徹底恢復精神。」

安眠藥有時可能弊大於利，這也是醫師對開立此類處方格外審慎的原因。

雖然醫師在某些嚴重情況下會開立安眠藥，但僅限短期使用，作為暫時性措施，在醫師監督下開立約一周左右。安眠藥無論處方或非處方形式，雖能短期緩解失眠，卻伴隨明確且已被充分研究的風險，不應長期使用。

它們並不被視為長期解決失眠問題的方法。儘管能幫助入睡，長期使用可能導致依賴、耐受性提高，甚至白天嗜睡。若有失眠困擾，生活型態調整與失眠認知行為治療通常被視為第一線治療方式。

未經醫師評估，不建議自行使用安眠藥，因為未必適合個人體質，也可能有更好的症狀管理方式；即使是成藥，也應先諮詢家庭醫師。