早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

人們常爭論究竟是早上洗澡好，還是晚上洗澡更健康。有些人喜歡早上洗澡提神，另一些人則堅持晚上洗澡能洗掉一天的疲憊。微生物學者指出，身體在任何時間洗澡都能達到清潔效果，差別在於你想先洗掉哪種事物，例如白天累積的外界髒汙，或夜間產生的汗和油脂。皮膚科專家則提醒，洗澡時間的選擇應該跟著你的生活習慣、作息與皮膚需求，而不是依照一套固定規則。

就科學而言，洗澡本身的功能與時間無關，而是來自清除汗液、油脂與部分皮膚細菌的過程。微生物學者表示，身體在任何時間洗澡都能達到清潔效果，差別在於你想先洗掉哪種事物，例如白天累積的外界髒汙，或夜間產生的汗和油脂。無論早上或晚上洗澡，都能有效減少細菌可利用的養分，也能間接降低體味。

比起洗澡 更要記得換床單

由於我們白天容易接觸到灰塵、髒汙、花粉與其他環境微粒，所以若在晚上洗澡，將可以在上床前將這些外來物質從皮膚與頭髮上清除，對過敏體質的人而言尤其有助減少夜間刺激。不過另一方面，即使睡前洗得再乾淨，入睡後仍會持續流汗、掉落皮膚細胞，這些都會自然堆積在床單上，也會被環境中的微生物利用。但這項自然生理現象並不會使晚上洗澡變得沒效果，也不表示早上洗澡就一定更衛生。

微生物學者認為，真正影響會影響身體健康的因素，在於床上的衛生狀況而不是洗澡的時間，而床單是否有定期清洗才會帶來更大的影響。大多數專家建議床單一到兩周清洗一次，他們指出，這比起你選擇早晚洗澡更能改善衛生環境。

若是從皮膚科醫師的觀點來看待晨間洗澡以及夜間洗澡的差異，皮膚科醫師指出需考量生活習慣與個人皮膚需求。若你是油性頭皮或早上容易感到皮膚黏膩，早上洗澡可能會更適合你的生活節奏。對於習慣早起、需要強烈清醒感的人而言，早上洗澡能讓身體在溫水刺激下迅速進入備戰狀態，也能清除一夜的汗液與油脂，在穿上乾淨衣服前感到更清爽。

敏感性皮膚 1天洗1次即可

相對地，晚上洗澡也同樣有一套完整的健康邏輯。許多人會利用夜間洗澡作為轉換心情的儀式，讓身體在睡前達到放鬆狀態。這對睡眠品質有明顯幫助，也能在卸妝與清除防曬產品後進行夜間保濕護理。而對於接觸花粉、灰塵量較大的族群，睡前洗澡能減少這些物質被帶上床，有助降低過敏症狀。

至於濕疹或敏感性肌膚的人，醫師通常建議一天洗一次即可，不論早上或晚上，重點在於使用溫和、不含香精的清潔產品，並在洗澡後立即保濕，以維持皮膚屏障的完整性。

因此整體來說，甚麼時候洗澡較有益身體健康，並沒有標準答案。微生物學者認為，差別在於你想先洗掉哪種事物，例如白天累積的外界髒汙，或夜間產生的汗和油脂；而皮膚科專家則提醒，洗澡時間的選擇應該跟著你的生活習慣、作息與皮膚需求，而不是依照一套固定規則。

因此，與其尋找唯一正確的洗澡時間，不如觀察自己的生活節奏和身體感受。早上洗澡讓你以更清爽的狀態展開一天，晚上洗澡則能幫助你卸下外界的負擔、放鬆入睡。無論選擇哪一種，只要保持良好的洗澡習慣與定期清洗床單，對健康而言都是正確的選擇。