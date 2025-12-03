最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

我的頻道

記者陳雨鑫／台北即時報導
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）
坊間傳言「吃餅乾會得失智症」？北醫附醫體重管理中心營養師李佩芬說，這不是謠言，而是有所根據。研究顯示，加工食品或超加工食品會使身體及大腦慢性發炎，增加失智風險。幼兒接觸超加工食品機率遠高於成人，最容易讓幼兒孩上癮的超加工食品並不是餅乾，而是熱狗、香腸，若家長未妥適把關，未來易成為失智候選人。

「超加工食品真的會傷大腦」李佩芬說，研究顯示，成人飲食攝取中，總熱量逾10%來自超加工食品，會增加25％認知功能障礙的風險，如果攝取量增加至20%，風險增至28%。超加工食品製成過程複雜，即使使用天然原料，製成過程中營養素幾乎流失，且為了增加口感，多添加多種添加劑，如甜味劑、色素、香料等，超加工食品只剩下熱量、油脂、鹽或糖分。

李佩芬說，若以女性每天建議攝取1800大卡為例，只要這1800大卡中的20%，也就是360大卡熱量是來自超加工食品，認知衰退的速度比低攝取超加工食品族群加快28%。不少洋芋片光100公克熱量就超過500大卡，因此只要一天中有一餐以超加工食品取代，基本就屬於「高危險族群」。

如今在外食普及的現代社會，要完全避免超加工食品並不容易。李佩芬建議，「少吃」是第一步；第二步則是「正餐先吃飽」。她觀察到，現代常見便當、套餐中，也會附上熱狗、甜不辣等超加工配料，建議能不吃就不吃，改以蔬菜、水果替代，增加植化素攝取，有助抗氧化和降低發炎。

李佩芬提醒，超加工食品的設計就是希望民眾愈吃愈上癮，英國研究顯示，約有13％的英國成年人有超加工食品成癮的現象，超加工食品的油、糖、鹽等比率都經過精準設計，能刺激大腦分泌快樂激素。

相較於成年人，小孩接觸超加工食品的機率更高，從西班牙與美國兒童的調查顯示，未成年孩童攝取超加工食品的量比成人多出10％，其調查還顯示，最容易上癮的超加工食品為「熱狗、香腸」，第二名為餅乾。

李佩芬呼籲，小孩相對於成人，比較沒有健康飲食的概念，也可能因為攝取量高，且養成從小就愛吃超加工食品的習慣，也會增加未來成為認知功能退化的候選人。

