「暴龍睡姿」彎曲雙臂 醫：長期恐致永久性神經損傷

睡著後若會不自覺變成雙手手肘彎曲緊靠胸前的「暴龍睡姿」，醫師說時間久了恐導致永久性神經損傷；示意圖。（圖／123RF）
早上起床時會手指刺痛、肩膀僵硬，醫師表示，這可能不只是睡姿不良而是睡姿不對，若睡覺時習慣或不自覺手臂彎曲、兩手蜷縮靠在胸前，會壓迫手肘和手腕的神經，在神經穿過狹窄的空間造成壓力，時間久了恐導致永久性神經損傷；想改善這個狀況，物理治療師教導簡單的矯正方法。

很多人睡覺時手臂放鬆，但睡到半夜可能開始蜷縮，有些人會彎曲手肘，雙手蜷曲靠近胸口，社群媒體上將這種姿勢暱稱為「暴龍睡姿」，雖然醫師們不這樣稱呼，但他們對這種睡姿提出警告。

睡覺雙手蜷曲靠胸前 壓力大

蜷曲讓人感到舒適，這是一種本能反應，就像睡覺時覺得冷會拉被子裹住自己，即便沒有威脅，身體也會進入自我保護狀態，當神經系統因長期疼痛、壓力、睡眠不足或創傷而保持高度警戒時，就會下意識採感到安全的姿勢。

骨科醫師班內特（Matthew Bennett）說，有些人手腕會神經性刺痛，症狀類似腕隧道症候群，讓手肘整晚保持彎曲會在神經通過的狹窄地方造成壓力，會隨時間變得嚴重。

物理治療師謝里丹（Kieran Sheridan）說，他常聽到病人抱怨，說手臂「像死了一樣」，早上起床需要先甩甩手，這表示你的身體在說你的神經系統不太高興了。達斯古普塔說，如果手臂或手每晚都會麻木、起床時麻木一陣子，或白天時使不上力，就該看醫生了。

時常閃電般線狀疼痛 快就醫

警訊包括像閃電般的線狀痛，往下傳到手臂、無法握住東西，甚至經常摔到手機，別以為這只是討人厭的症狀或笨拙，這是身體在告訴你損傷變得更嚴重了；班內特說，這些症狀若發生次數變多快就醫，大多數病例都可控制，早期治療效果很好，達斯古普塔說這種情況是暫時的，改變睡姿就會消失。

臨床心理師巴雷多（Judit Merayo Barredo）說，她有位病患每晚起來都是緊緊蜷曲，雙手彎曲緊靠胸口，標準的暴龍睡姿，事後發現病患正承受嚴重焦慮並投射到睡眠中。

巴雷多給病患的首要目標是讓神經系統在夜間放鬆，還有透過睡前寫日記釋放壓力、改善睡眠環境等，病患增加枕頭數量、燈光調柔和、建立睡前儀式，巴雷多說睡姿的改變是身體感到安全的首個徵象。

不過，意志力在睡覺時起不了作用，半夜不可能要自己別蜷曲手臂，因此目標是用障礙和支撐讓身體無法蜷縮。班內特建議一個很簡單的方法，用毛巾包住手肘，用彈性繃帶鬆鬆地固定，形成鬆軟的障礙，讓緊緊的蜷縮會不舒服但又不會因此醒來。

對於側睡者，謝里丹建議幾個方法。一個是在手臂和胸前放個小枕頭或摺起來的毛巾，避免蜷縮，另一個方法是抱著抱枕，讓手臂維持自然姿勢。仰睡者可以讓手臂自然放在身體兩側，或放在臀部旁邊的枕頭上，保持伸直或些微彎曲姿勢，不要塞到身體或枕頭下。

