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39歲健身教練健康生活仍罹癌 醫：童年飲食為關鍵

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醫師提醒，紅肉中的致癌物、烤焦的、燒烤的、培根以及火腿等，都是可能的環境因子，這些食物對人體會有長期影響；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，紅肉中的致癌物、烤焦的、燒烤的、培根以及火腿等，都是可能的環境因子，這些食物對人體會有長期影響；示意圖。（圖／123RF）

一名來自澳洲、健康狀況良好的39歲健身教練兼三寶媽，近日被診斷出罹患第二期大腸癌。盡管她生活極為健康，無不良習慣也有運動，仍未能躲過癌症的侵襲。醫師指出這可能與她童年時期攝取的食物有關，也凸顯了年輕族群腸癌發生率上升的嚴重趨勢，令人反思飲食與環境對健康的長期影響。

每日郵報報導，澳洲墨爾本的健身教練丹妮鄧肯（Danni Duncan）在社群網站透露，盡管她維持極為健康的生活方式，仍被診斷出罹患大腸癌，且癌細胞已開始擴散；她對此感到難以置信，因為她自豪自己是所有認識的人中最注重健康的。

這四年來，她攝取的80%至90%飲食都是原型食物，家裡使用無毒產品，幾乎不喝酒、每天運動，並且攝取高纖維飲食。另外鄧肯指出，自己沒有家族病史，當上個月進行大腸鏡檢查後得知癌症消息時，她感到極度震驚。

主刀醫師告訴鄧肯，像她這樣年輕又健康的人罹患腸癌的原因，很可能與童年時期所接觸的食物與環境有關。醫生說1990年代所接觸的食物中的化學物質、紅肉中的致癌物、烤焦的、燒烤的、培根、火腿等，都是可能的環境因子，當時大眾並不知道這些東西的長期影響。

她補充，兒時接觸的清潔用品也是醫師列舉的另一項環境風險因子。

在確診後，鄧肯呼籲家長們：「不要再餵孩子吃超加工食品」，她強烈表示：「你可能覺得他們現在看起來沒事，但你真的知道你正在對他們造成什麼影響嗎？對他們未來的健康會產生什麼不可逆的傷害？」

鄧肯起初幾乎沒有明顯症狀，直到出現持續性疲勞，才察覺異常，這是由腸道腫瘤引起的內出血所致。她已接受手術切除腫瘤，並移除部分腸道與整個闌尾。術後檢查顯示，她的癌症屬於第二期，癌細胞已開始穿過腸壁，接近鄰近器官，甚至開始進入淋巴系統。

盡管腸癌與肥胖有關，但專家也觀察到許多病患如鄧肯一樣，生活習慣良好，這讓他們認為可能與現代年輕人暴露於更多環境因子有關。目前尚未找到明確的致病原因，但有幾種可能性被提出，包括超加工食品、微塑膠、污染物，甚至有研究指出，與食物中大腸桿菌的暴露有關。

雖然超加工食品是否直接導致腸癌仍無定論，但這類食品中常含有家中廚房不會使用的防腐劑、乳化劑與人工色素。英國癌症研究協會指出，目前超加工食品與癌症之間的關聯證據薄弱，但該協會也承認，飲食與某些食物確實與腸癌有關。

腸癌的症狀包括：排便習慣改變（如腹瀉、便祕）、排便頻率異常、有便意但無法順利解便、糞便中帶血、腹痛、腹脹、體重莫名減輕及疲倦感。

健康狀況良好的人，即使生活健康，沒不良習慣也喜歡運動，也有可能會罹癌；示意圖。（...
健康狀況良好的人，即使生活健康，沒不良習慣也喜歡運動，也有可能會罹癌；示意圖。（圖／123RF）

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