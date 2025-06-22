懶人必學 睡前5分鐘做「轉腳腕操」養氣血、暖全身

轉腳腕操對久坐族舒展身體相當有幫助。（取材自pexels.com@CoWomen ）

社畜必學！有網友在小紅書 分享一段「睡前轉腳腕5分鐘」的影片，主打操作簡單、效果明顯，號稱相當於養氣血1小時。影片引發不少網友共鳴，直呼這是久坐族、手腳冰冷族、氣血不足者的居家保養「入門招」。

根據網友「歲歲不熬夜」的影片說明，這套動作共三招。第一是「順時針轉腳腕」，透過腳踝轉動刺激經絡，促使氣血下行，改善上熱下寒、血液淤堵等問題；第二是「前後勾腳」，將雙腳伸直、腳尖向前再向後勾，反覆20次，能有效緩解腿部僵硬、預防靜脈曲張，還能雕塑腿型；第三是「腳趾緊握」，將腳趾抓緊再放鬆，循環20次，有助改善扁平足、促進足底筋膜活化。

影片中也提到，小嬰兒入睡前常會本能地轉動腳腕，這動作正是身體調節氣血、預備入眠的自然反應。若能每天睡前練習，不僅有助改善體寒、讓腳部發熱，更能讓整個人變得紅潤有精神。

留言區湧入大量實作心得與疑問，像是「轉腳腕時腳踝會咔咔響」、「動作一做就抽筋」，不少人提醒初學者勾腳動作要循序漸進，避免用力過猛導致抽筋。有趣的是，部分網友糾正影片中動作方向「實際是逆時針而非順時針」，甚至有人笑說應該請小學數學老師出面講解鐘錶方向。也有復健背景的網友補充，轉腳腕寫英文字母的方式亦有同樣效果，引發延伸討論。

這套「養氣血腳腕操」無需器材、躺著就能做，不僅適合長時間久坐的上班族，也適合中老年人日常保健，堪稱一種簡單有效的氣血自我調理法。

▼觀看影片可點選「轉腳腕5分鐘@小紅書」