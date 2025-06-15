我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯...這口味竟是地雷

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養學專家說，飯後緩解胃食道逆流，可以咀嚼無糖口香糖加速胃排空，且最好選擇果味或肉桂口香糖，避免薄荷口味，以防賁門括約肌放鬆，胃食道逆流更為嚴重；示意圖。（圖／123RF）
營養學專家說，飯後緩解胃食道逆流，可以咀嚼無糖口香糖加速胃排空，且最好選擇果味或肉桂口香糖，避免薄荷口味，以防賁門括約肌放鬆，胃食道逆流更為嚴重；示意圖。（圖／123RF）

生活壓力大、三餐不定時，或嗜吃刺激性食物，造成飯後常有胃食道逆流情形，甚至出現胸口灼熱感，俗稱火燒心的症狀。營養學專家洪泰雄說，飯後緩解胃食道逆流，可以咀嚼口香糖加速胃排空，但有三大黃金法則，第一、口香糖要選擇無糖口香糖，第二、咀嚼時間10至15分鐘不宜過長；第三、最好選擇果味或肉桂口香糖，避免薄荷口味，以防胃食道逆流更為嚴重。

洪泰雄表示，胃食道逆流是種常見的消化系統疾病，主要由賁門括約肌，又稱下食道括約肌鬆弛所引起，使胃酸回流至食道，導致灼熱感（火燒心）、胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等症狀。

誘發胃食道逆流常見四大因素，第一是飲食習慣，由於高脂肪、辛辣、刺激性或過量飲食，會延長胃排空時間，增加胃內壓，使胃酸更容易逆流。第二、胃內壓過高，如肥胖、懷孕、飯後立即躺下、穿過緊衣物等，會增加胃壓，促使胃酸溢出。第三、賁門括約肌鬆弛，因酒精、咖啡因、吸菸、薄荷、某些藥物會降低賁門括約肌的張力，使胃酸容易逆流至食道。第四、胃排空延遲，當胃動力不足、幽門螺旋桿菌感染等，導致胃內壓升高所致。

經國際研究證實，飯後咀嚼無糖口香糖可以透過促進唾液分泌、增加吞嚥次數、加速胃排空、提高賁門括約肌張力，幫助減少胃酸逆流至食道的機會，緩解不適感。有助於緩解胃食道逆流的症狀。洪泰雄建議，飯後30至60分鐘內，咀嚼10至15分鐘，時間不宜過長，以免吞入過多空氣造成脹氣。

不過，選擇口香糖時，應避免含糖的口香糖，因糖分可能刺激胃酸分泌，加重逆流，並避免薄荷口味，因薄荷會放鬆賁門括約肌，讓胃酸更容易逆流，應選擇果味或肉桂口香糖。

最重要的是，減少胃食道逆流仍需搭配健康飲食與生活習慣調整，例如避免過量進食、減少高脂肪食物、戒菸、避免飯後立即平躺，才能有效改善胃食道逆流問題。

除了口香糖，其他能促進唾液分泌的咀嚼物可能也有類似效果，但效果強弱不同，如無糖硬糖效果有限，雖能促進唾液分泌，但無法增加吞嚥頻率，且酸味糖果可能刺激胃酸分泌。富含纖維的蔬果效果也有限，如蘋果、胡蘿蔔、芹菜、燕麥片、堅果等，咀嚼過程中能刺激唾液分泌，但纖維過多可能導致胃內壓力上升，影響效果。

至於，咀嚼檳榔、咖啡豆或茶葉都不建議，檳榔會刺激胃酸分泌，且可能導致口腔癌風險，反而加重胃食道逆流，而咖啡豆或茶葉中的咖啡因會放鬆賁門括約肌，反而加重胃酸逆流，不建議作為改善方法。

上一則

罕見黃斑部雙裂孔 羊膜移植結合PRP療法救婦人視力

下一則

乳管內乳突瘤若伴隨非典型增生 癌變機率高4、5倍

延伸閱讀

MLB／爭議判決氣到拿出嘴裡口香糖丟 洋基教頭問裁判需要勇氣嗎？

MLB／爭議判決氣到拿出嘴裡口香糖丟 洋基教頭問裁判需要勇氣嗎？
腸胃難吸收…吃補鐵保健品 避免與咖啡同時服用

腸胃難吸收…吃補鐵保健品 避免與咖啡同時服用
馬斯克也愛用的瘦瘦筆 醫：長期用沒效還增胰臟炎風險

馬斯克也愛用的瘦瘦筆 醫：長期用沒效還增胰臟炎風險
肯德基附餐評比 馬鈴薯泥和比司吉居首、這一道別浪費錢了

肯德基附餐評比 馬鈴薯泥和比司吉居首、這一道別浪費錢了

熱門新聞

40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

2025-06-12 05:33

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降