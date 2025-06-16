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吃西瓜消暑別挑傍晚後 腸胃易不適、晚上睡不好

記者陳雨鑫、沈能元／台北報導
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天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。(圖／123RF)
天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。(圖／123RF)

夏季天氣炎熱，身體容易感到疲倦、懶散。為了適應氣溫，人們常會吃「瓜」消暑，中醫師提醒，消暑應該多喝水，如果要吃瓜類，最好不要在傍晚之後吃，否則容易導致腸胃不適，晚上可能睡不好。

順應天時 養陽氣調脾胃

中醫師周宗翰指出，夏至晝長夜短，白天陽光充足，有利陽氣增長，養生應順應天時，養陽氣、調理脾胃、祛濕清熱，預防外濕引動內濕所導致的各種濕熱病。建議應喝足夠的白開水，避開日正當中運動，正常流汗、排尿排便，使身體熱能適當宣發調暢散熱，以防中暑，也避免長時間吹冷氣、冷飲過度，防寒濕邪伏入體。

中醫師吳明珠說，天熱後，人們會喜歡吃消暑的食品，早餐來一杯冰奶茶或冰咖啡；中午再喝冰的飲料或甜品，搭配西瓜、芒果等；晚上吃完飯再喝一碗甜湯。但為了消暑，如果一整天從早到晚都喝冰品或吃性涼的水果，腸胃道恐怕吃不消，也會消耗身體的陽氣。

「人體的腸胃道需要溫暖，腸道若受寒會影響到腸胃蠕動，比較容易腹瀉。」吳明珠表示，天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，但別在太陽下山後，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。若太晚吃性涼的食物，會增加身體的負擔，有些人在下午吃西瓜，晚上就腹瀉，甚至夜晚睡眠得中斷去排尿。

薑絲紅棗茶 幫助除濕氣

在生活起居方面，周宗翰指出，應保持室內通風及注意食材保存，避免食物腐敗。平時飲食均衡，宜清淡、少油少鹽，避免油膩、辛辣、甜膩、生冷、加工食品等。建議主食應選用十穀米加薏仁；多食當季瓜類蔬菜消暑，如生薑冬瓜、涼拌苦瓜、大黃瓜排骨湯；水果如西瓜、哈密瓜、荔枝等瓜果，可在白天少量食用；甜點可選用無糖綠豆薏仁湯等清熱去濕。吳明珠提醒，夏季冰品別吃得過多，長期體內濕氣重，會影響到氣管，近期新冠病毒疫情嚴峻，如果不幸染疫，氣管又不好，很可能會有長新冠等後遺症，呼籲民眾要多加注意。建議太陽下山後，可以泡一些薑絲紅棗茶，幫助去除濕氣，睡前多排尿，避免睡眠受到影響。

周宗翰表示，濕熱氣候容易使人感到疲倦、頭重頭昏、煩躁、汗出過多或過少、食欲不振、腹瀉、皮膚濕疹、失眠、口乾舌燥等，容易中暑及腸胃不適，中醫此時重視養心安神、健脾祛濕。清神志。

健脾祛濕保健三穴位。(圖／123RF)
健脾祛濕保健三穴位。(圖／123RF)
養心安神保健三穴位。(本報資料照片)
養心安神保健三穴位。(本報資料照片)

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