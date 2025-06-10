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注意保鮮仍食物中毒？這個東西每天用 忽略清潔恐生細菌

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每天都在使用的「環保袋」潛藏的衛生問題。(本報資料照片)
每天都在使用的「環保袋」潛藏的衛生問題。(本報資料照片)

夏天潮濕悶熱容易助長細菌滋生，導致食物中毒的風險大增。許多人會注意冰箱管理與勤洗手，但一個經常被忽略的盲點竟是每天都在使用的「環保袋」。日本曾任家庭幫傭、現為專業主婦作家的麻美，在專欄分享環保袋潛藏的衛生問題，並分享簡單實用的清潔對策。

每次採購都會使用的環保袋，是否曾經讓你覺得發出有點異味，或是還殘留上次裝的洋蔥皮？即使表面看起來乾淨，實際上肉類或魚類的湯汁、蔬菜上的泥土等都可能附著其上，久而久之便成為細菌的溫床。尤其在高溫潮濕的梅雨時節，若未清潔便反覆使用，還可能將細菌帶到新買的食品上，進一步增加食安風險。

選擇可清洗材質

麻美實踐的方法是每周清洗一次環保袋，並在每次使用後用酒精消毒。將市售酒精噴霧，噴灑後晾在陽台風乾即可。有些材質可直接放入洗衣袋中用洗衣機清洗，也非常方便。

若是使用無法水洗的環保袋，建議可使用含酒精的濕紙巾或廚房紙巾擦拭。未來選購新環保袋時，建議優先考慮「好清洗、快乾燥」的款式，才能讓清潔成為容易持續的習慣。

裝袋方式需用心

想要做好環保袋的衛生管理，除了清洗外，在使用時也要留意以下幾點：

1.肉類與魚類要先裝入塑膠袋，再放進環保袋。

2.冷熱食材分開放，避免因溫差產生水氣。

3.重物放下、輕物放上，提升穩定性也減少壓壞風險。

4.食品與日用品分開裝，避免交叉汙染。

這些小細節可有效防止湯汁滲漏與細菌擴散，進一步降低食物中毒的風險。

留意看不見的髒汙

採購後，是否曾經想著「好像有點髒」卻還是沒做任何處置仍繼續使用該環保袋？尤其是在梅雨季，這樣細菌特別容易孳生的季節，保持環保袋的清潔變得更加重要。若覺得清洗麻煩，也不妨直接換成可以機洗的款式。

只要在日常習慣中多用點心，就能為家人的飲食安全多一分保障。

日本

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