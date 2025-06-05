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5日入「芒種」易惱怒憂鬱 4生肖注意小病 有10天別歡愛

記者陳宏睿／台中即時報導
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5日下午進入芒種節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）
5日下午進入芒種節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）

5日下午5時57分會進入「芒種」節氣，象徵正式進入農曆5月，命理師楊登嵙建議，此節氣有虎、馬、羊、狗需注意小感冒、小病痛，另外農曆5月中有10天分別是「九毒日」、「天地交泰日」，因容易耗損陽氣，民俗習慣會避免在此10天內歡愛行房，以免外邪入侵。

命理師楊登嵙說，芒種節氣是農曆5月，芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟、搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，也稱為「忙種」、「忙著種」，是農民播種、下地最為繁忙的時間，此節氣濕熱，容易惱怒憂鬱，也因該節氣濕熱，外邪嚴重，又稱「毒月」。

楊登嵙說，農曆5月中有初5、初6、初7、15、16、17、25、26、27，這九天稱為 「天地交泰九毒日」，與農曆5月14日為「天地交泰日」，加起來一共10天，建議此10日最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。

楊登嵙說，此節氣健康要注意的生肖是屬虎、馬、羊、狗，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。盡量多休息，多做適量運動，以放鬆身心，要有充足的睡眠，不熬夜，減低得病機會，不建議到醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

他建議，此節氣飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

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