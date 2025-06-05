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芒種報到夏季濕熱來襲 中醫師「西瓜不要晚上吃」為哪樁

記者沈能元／台北即時報導
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6月5日「芒種」，是24節氣中，夏季節氣第三個。初鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰說，西瓜、哈密瓜、荔枝、龍眼等，可在白天，同時伴有身體烘熱時少量食用，避免晚上吃，以免傷陽氣及損脾胃生寒濕。（123RF）
6月5日「芒種」，是24節氣中，夏季節氣第三個。初鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰說，西瓜、哈密瓜、荔枝、龍眼等，可在白天，同時伴有身體烘熱時少量食用，避免晚上吃，以免傷陽氣及損脾胃生寒濕。（123RF）

6月5日「芒種」是24節氣中，夏季節氣第三個，是收穫與耕耘並重的關鍵節氣，傳統農事中代表著「芒穀類作物成熟應收割，夏季作物要抓緊時間播種」，提醒人們把握時機，努力耕耘將有收穫，也需要抓緊時間繼續耕耘，體現人與自然的互動與人生哲理。

初鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰說，台灣的梅雨季是每年初夏，約5月中旬至6月中下旬的一段持續陰雨、降水頻繁的時期。芒種與梅雨季兩者交疊，正是梅雨季節的進行時期，氣候轉變顯著，此時氣溫升高，炎熱開始，進入初夏或盛夏天氣，降水明顯增多，濕度增高，雷雨、暴雨增多，天氣悶熱潮濕。

芒種時節接近夏至，晝長夜短，白天時間逐漸延長，陽光充足，民間也有將芒種視為「轉旺」的節令，有利陽氣增長。中醫認為芒種是「陰陽轉變、陽氣漸盛、濕熱氣盛」的時節，養生應順應天時，養陽氣、調理脾胃、祛濕清熱，預防外濕引動內濕所導致的各種濕熱病。

「芒種」節氣應如何養生，在生活起居方面，周宗翰表示，應保持室內通風及注意食材保存，避免食物腐敗。飲食宜清淡、少油少鹽，避免油膩、辛辣、甜膩（如過甜水果、優酪乳、烏梅汁)、生冷(生菜、生食)、加工食品(火鍋料)等。

周宗翰說，平時應均衡飲食，因此，主食應選用十穀米加上薏仁；多食當季瓜類蔬菜消暑，如生薑冬瓜、涼拌苦瓜、大黃瓜排骨湯；水果瓜果類(西瓜、哈密瓜、荔枝、龍眼)可在天氣炎熱的白天，同時伴有身體烘熱時少量食用，「避免在晚上食用，以免傷陽氣及損脾胃生寒濕」；甜點可選用無糖綠豆薏仁湯等清熱去濕的消暑聖品。

周宗翰表示，芒種過後的濕熱氣候容易使人感到疲倦、頭重頭昏、煩躁、汗出過多或過少、食欲不振、腹瀉、皮膚濕疹、失眠、口乾舌燥等，為一年中，容易中暑及腸胃不適的時期，中醫此時重視養心安神、健脾祛濕，以下介紹推薦食材及穴道保健。

養心安神方面，建議食材「蓮子百合湯」，按壓穴道為「神門」：小指側腕掌橫紋上，功效有安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆。「內關」：腕橫紋上2吋（三橫指），功效是寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。「合谷」：虎口處，功效為疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸。

健脾祛濕方面，食材有薏仁、赤小豆、冬瓜、苦瓜、山藥蓮子湯等；穴道為「 陰陵泉」：小腿內側，膝內側下方凹陷處，功效為運中焦，化濕滯，調膀胱，祛風冷。「地機」：陰陵泉下3寸（四橫指）。功效是和脾理血；「豐隆」：膝蓋與外踝連線中點，往外二橫指。功效有和胃氣，化痰濕，清神志。

周宗翰說，芒種是養陽氣重要時節，透過喝足夠的白開水，以體重乘以30cc，並避開日正當中運動以正常流汗、排尿排便，使身體熱能適當宣發調暢散熱，以防暑，避免長時間吹冷氣、冷飲過度，防寒濕邪伏入體。

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