我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

遵守「貝氏刷牙法」 電動牙刷用錯恐變成電動牙鋸

李樹人
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師黃斌洋帶著女兒從小學習正確刷牙。（圖／黃斌洋提供）
醫師黃斌洋帶著女兒從小學習正確刷牙。（圖／黃斌洋提供）

牙科醫師必須擁有一口潔白健康的好牙，才不會壞了自身招牌，曾任台灣植牙學會總會理事長的黃斌洋醫師非常節制甜食，也不太喝含糖飲料。每天餐後及睡前一定做好潔牙。擔心傷牙，吃帶殼海鮮特別謹慎，且避免邊走路邊看手機，「因為臨床看見太多走路不專心，導致跌倒斷牙的案例了！」

祕笈1：餐後別急著刷牙，先漱口、使用牙線

「餐後其實不用急著刷牙。」黃斌洋說，雖然蛋白質食物殘渣卡在牙縫，容易被代謝成酸性物質，但如果同時混和一些較酸的食物，此時牙齒表面會因酸性直接軟化，甚至產生脫鈣。此時如果立刻刷牙，反而造成琺瑯質磨耗。因此，黃斌洋餐後會先以牙線清潔牙縫，再透過清水、綠茶改變口腔酸鹼值，等個10-20分鐘再刷牙。

近幾年來，電動牙刷功能一再進化，樣式層出不窮。但是黃斌洋強調，「萬變不離其宗」，無論傳統牙刷或電動牙刷，遵守「貝氏刷牙法」的潔牙概念仍是最重要。如果電動牙刷使用方式不正確，「也可能變成電動牙鋸喔！ 」黃斌洋笑著說。

祕笈2：牙膏泡泡別太早吐掉，延長護牙成分作用

此外，有些人刷牙時間太短，牙膏的保護成分（例如氟）尚未完全覆蓋牙齒，就被吐至洗手槽，來不及發生作用「這真是太可惜了！」他建議無論使用何種牙刷，應慢慢輕柔刷，不用急著吐掉泡泡，以延長牙膏護牙成分跟牙齒的接觸時間。

他提醒，可以觀察選用牙膏標示的磨耗係數（RDA），磨耗係數過高的牙膏，其中「物理性」的磨亮顆粒粒子較粗，若長期過度使用，可能因此磨損琺瑯質，讓牙齒容易痠軟。

祕笈3：睡前使用牙線降低蛀牙機率

潔牙工具中，黃斌洋認為「牙刷與牙線」最重要，兩者能清潔到牙齒的不同表面，才算是完整潔牙程序。由於晚上口水分泌會變少，蛀牙率會增高，睡前以牙線徹底清潔每一顆牙齒的牙縫，預防蛀牙效果更好。他也提到，國外不少研究發現，「手指纏繞使用牙線」這個動作，本身對於健腦就有一定功效，真是好處多多。

祕笈4：喝含糖飲料，要「速戰速決」

「吃帶殼食物也是牙齒崩裂大魔王。」黃斌洋以蟹肉為例，看似飽滿、味道鮮甜，卻暗藏壞牙風險，因為如果蟹肉殘留細小硬殼，在未發現的情況下用力一咬，就可能讓牙齒當場崩壞。

另外，黏呼呼的麥芽糖、巧克力，以及各種含糖手搖飲，也都是蛀牙的幫凶。黃斌洋建議享用零食甜點後，盡快以清水漱口、若能喝一點含兒茶素抑菌成分的無糖綠茶更好。至於含糖手搖飲若非喝不可，建議在短時間喝完，避免一喝就是一兩個小時，宛如將牙齒泡在糖水。

祕笈5：定期就醫洗牙，CP值最高

「做好口腔衛生，定期洗牙健檢還是最重要。」黃斌洋表示，定期洗牙不但能把牙結石清洗乾淨，也讓牙醫師及時找出細微牙疾，CP值非常高。

除了潔牙，黃斌洋認為避免牙齒遭受意外傷害也很重要。偶爾門診會收治到前排牙齒斷裂的患者，原來是邊走路邊滑手機跌倒，還有人是睡前躺著看手機，手機掉落打斷牙齒。後續治療時，嚴重斷裂的牙齒只好拔掉。

醫師建議享用零食甜點後，盡快以清水漱口、若能喝一點含兒茶素抑菌成分的無糖綠茶更好...
醫師建議享用零食甜點後，盡快以清水漱口、若能喝一點含兒茶素抑菌成分的無糖綠茶更好。甜點示意圖。（圖/123RF）

上一則

眼睛痛得受不了 60歲女檢查發現眼睛「像魚缸一樣髒」

下一則

68歲婦發燒、背痛難行走 醫揪細菌感染釀「脊椎骨髓炎」

延伸閱讀

一次愉快的旅行

一次愉快的旅行
原來一直刷錯牙？牙醫曝「乾刷」最好 漱口水別天天用

原來一直刷錯牙？牙醫曝「乾刷」最好 漱口水別天天用
護牙5祕笈：最忌諱吃硬物、最好用「不含蠟」牙線潔牙…

護牙5祕笈：最忌諱吃硬物、最好用「不含蠟」牙線潔牙…
避免「猛爆性蛀牙」 別讓幼兒含著奶瓶睡覺

避免「猛爆性蛀牙」 別讓幼兒含著奶瓶睡覺

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

曾有心梗警訊 名醫靠「配1飲品」瘦20公斤…15年不復胖

2025-06-02 13:00
示意圖／取自123RF

雞肉吃太多恐罹消化道癌？醫曝最新研究：死亡率高27%

2025-06-02 13:45
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。（本報資料照片）

馬斯克也愛用瘦瘦筆 醫：長期用恐沒效 還增胰臟炎風險

2025-06-04 03:05
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
每晚睡眠7~8小時的人，早逝風險最低。(美聯社資料照片)

想健康活百歲 醫學專家曝4長壽關鍵

2025-06-04 02:00
急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。（本報資料照片）

新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

2025-06-03 17:24

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　