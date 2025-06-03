咖啡配保健品小心營養素白吃了？營養專家教這吃法最NG

很多人早上都有喝咖啡、吃保健品的習慣，但常有民眾憂心，「我早上吃完保健食品，再喝咖啡，會不會讓營養素都白吃了？」營養學專家表示，答案其實是「看情況」。（圖／123RF）

很多人早上都有喝咖啡、吃保健品的習慣，但常有民眾憂心，「我早上吃完保健食品，再喝咖啡，會不會讓營養素都白吃了？」營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，答案其實是「看情況」，其中以鐵質影響最大，因此，大家可以記得一句話，「補鐵避咖啡，其他看情況。」

洪泰雄說，有些營養素確實會因為喝了咖啡而可能受影響，但不用過度恐慌。首先，鐵質影響最大，原因是咖啡中的多酚、單寧類物質，會跟鐵結合，讓鐵在腸胃道裡變成難吸收的型態。特別是植物性鐵，如菠菜、補鐵營養品影響最明顯。建議鐵質與咖啡間隔至少一小時以上服用。

其次，維生素B群可能有部分受影響，主要是咖啡有輕微利尿作用，若短時間內大量攝取咖啡，可能讓水溶性的B群較快排出，但若每日咖啡攝取量適當一至兩杯，B群流失量有限。建議兩者不用特別分開，若擔心可在非咖啡時間補充B群。

洪泰雄指出，維生素D則影響較小，因維生素D屬於脂溶性維生素，吸收主要靠腸道脂肪幫忙，跟咖啡的干擾性不高。若咖啡空腹飲用、胃酸過少者，可能間接影響脂溶性維生素吸收。建議維生素D最好搭配含脂肪的早餐一起吃，吸收效果最佳。

至於，維生素C是影響極小，咖啡對維生素C吸收幾乎沒有直接阻礙，但若長期重度咖啡攝取、熬夜、壓力大，會加速維生素C的消耗。建議與咖啡一起服用基本沒問題，若生活壓力大可額外補充。

「吃完保健食品，再喝咖啡，會不會讓營養素都白吃了？」洪泰雄說，簡單結論，鐵質最該注意，避免與咖啡同時服用，其他如維生素B群、C、D基本上影響有限，因此，適度喝咖啡沒關係，重點是咖啡量與用藥時間安排記得一句話，「補鐵避咖啡，其他看情況」，大部分保健食品與咖啡不用太過擔心同時吃，但若是重度補鐵族群，還是該間隔服用。