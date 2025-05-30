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天天慢跑還是氣虛容易累? 這樣練讓肌肉更強大

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專家提醒，練跑應搭配肌力訓練，對初學跑者而言，科學的跑步方法是「跑一休一」或「跑二休一」；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，練跑應搭配肌力訓練，對初學跑者而言，科學的跑步方法是「跑一休一」或「跑二休一」；示意圖。（圖／123RF）

跑步是一般人常見的有氧運動，有人每天持之以恆每天跑，卻沒感覺身體狀態好轉，或是感到氣虛易倦。這代表也許不是光運動就會變強壯，必須掌握一些要訣。專家建議，別再堅持每天跑步，間隔休息讓肌肉更強大。

一名女子在小紅書分享，自己每天都跑五公里，還是覺得身體很虛、容易疲憊，並沒有因為每天運動而變強壯的感覺，不曉得是哪個環節出了問題，要網友幫自己健檢。

有網友直指問題在於「心率」，不要太執著配速和跑的距離，若想要健康養生或提升成績，用180減掉年齡就是自己的最大心率，別超過這數字，或是適度減掉20~30。另外間隔休息也很重要，一次有氧做40~50分鐘，跑一休一或是跑二休一，持續三個月就能顯著進步看到成效。

有另一名網友自稱，原本有一樣的情況，改變計畫後發現有所改善。不要每天跑，一周最少要休息一、兩天，並且一周要做兩至三次重量訓練。最重要的就是一定要有充分休息，如果前一晚熬夜，第二天早上就不要跑了，只有休息好才有精力跑步，在有足夠休息之下加上適當的鍛鍊，真的可以提高一個人的精氣神。

還有人指出補充營養非常重要，跑步消耗內能量，無法治氣血虛的問題，甚至可能愈跑愈虛，得先補起來量力而動；而且可能忽略了飲食搭配，例如缺乏蛋白質，優質蛋白吃夠就會有體力了。

近年相當流行馬拉松等路跑活動，慢跑也是民眾主流運動項目之一，但復健科醫師建議，練跑應搭配肌力訓練，可以每周做三天有氧運動、兩天肌力訓練。另外每周跑步不要超過65公里，且不要天天練跑，每周最好休息一、兩天，以防運動傷害。

運動博主「慢跑陳Sir」也指出，很多人認為每天跑步是自律或有毅力的表現，但是從運動學角度來說，合理的「跑休」其實對身體更好。因為運動過後，肌肉處於撕裂狀態，而重組需要時間，肌肉在一次次撕裂和重組之間，變得愈來愈強大。所以對於初學跑者而言，科學的跑步方法是「跑一休一」或「跑二休一」，不僅能讓人跑得更輕鬆，也能讓你跑得更長久。

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